На Алтае арестовали лжецелителя, искалечившего пациентке спину
На Алтае арестовали лжецелителя, искалечившего пациентке спину - РИА Новости, 25.11.2025
На Алтае арестовали лжецелителя, искалечившего пациентке спину
Лжецелителя без медицинского образования, искалечившего пациентке спину, арестовали в Алтайском крае, сообщили журналистам в региональных СУСК и прокуратуре. РИА Новости, 25.11.2025
БАРНАУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Лжецелителя без медицинского образования, искалечившего пациентке спину, арестовали в Алтайском крае, сообщили журналистам в региональных СУСК и прокуратуре.
"В правоохранительные органы… обратилась местная жительница с заявлением о том, что, увидев рекламу о чудодейственных способностях целителя, приезжающего в Рубцовск
, решила обратиться к нему за помощью… после прохождения всех процедур ей пришлось обратиться в одну из городских больниц в связи с полученными множественными инфицированными ранами спины", - сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина.
В ходе проверки установлено, что у "целителя" не было медицинского образования и необходимых разрешений, однако это не помешало ему вести прием, оказывая жителям города инвазивные услуги.
"За время своего нахождения на территории города мужчина оказал услуги более чем 50 гражданам, получив денежные средства. Учитывая установленные обстоятельства, в отношении лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 238 УК РФ
- оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан", - отметила помощник прокурора.
В СУСК по региону уточнили, что "целитель" - 48-летний житель Свердловской области
.
"Подозреваемый задержан, по ходатайству органа следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - заключила Антошкина.