На Алтае арестовали лжецелителя, искалечившего пациентке спину

БАРНАУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Лжецелителя без медицинского образования, искалечившего пациентке спину, арестовали в Алтайском крае, сообщили журналистам в региональных СУСК и прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что у "целителя" не было медицинского образования и необходимых разрешений, однако это не помешало ему вести прием, оказывая жителям города инвазивные услуги.