Ирина Аллегрова сохранила права на товарный знак для работы в России
Ирина Аллегрова сохранила права на товарный знак для работы в России
Певица Ирина Аллегрова продлила право на одноименный товарный знак в России до 2036 года, следует из данных электронной базы Роспатента, с которыми ознакомилось РИА Новости, 25.11.2025
Ирина Аллегрова сохранила права на товарный знак для работы в России
