Рейтинг@Mail.ru
Ирина Аллегрова сохранила права на товарный знак для работы в России - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
03:37 25.11.2025 (обновлено: 06:05 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/allegrova-2057295985.html
Ирина Аллегрова сохранила права на товарный знак для работы в России
Ирина Аллегрова сохранила права на товарный знак для работы в России - РИА Новости, 25.11.2025
Ирина Аллегрова сохранила права на товарный знак для работы в России
Певица Ирина Аллегрова продлила право на одноименный товарный знак в России до 2036 года, следует из данных электронной базы Роспатента, с которыми ознакомилось РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T03:37:00+03:00
2025-11-25T06:05:00+03:00
шоубиз
общество
россия
ростов-на-дону
ирина аллегрова
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768342166_0:111:3286:1959_1920x0_80_0_0_9907efd93031e81264daffbba0ad2613.jpg
https://ria.ru/20251116/scheta-2055243621.html
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768342166_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_30d4832c3e1d3a5d49c59c38a498e42c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ростов-на-дону, ирина аллегрова, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Шоубиз, Общество, Россия, Ростов-на-Дону, Ирина Аллегрова, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Ирина Аллегрова сохранила права на товарный знак для работы в России

Роспатент: Ирина Аллегрова сохранила права на товарный знак для работы в России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкИрина Аллегрова
Ирина Аллегрова - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Ирина Аллегрова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Певица Ирина Аллегрова продлила право на одноименный товарный знак в России до 2036 года, следует из данных электронной базы Роспатента, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак "Ирина Аллегрова" изначально была 2 марта 2026 года. Однако певица подала в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения товарным знаком.
Ведомство удовлетворило заявление артистки. По данным Роспатента, Аллегрова будет владеть товарным знаком до марта 2036 года.
Российская эстрадная певица Ирина Аллегрова родилась 20 января 1952 года в Ростове-на-Дону. В 2010 году она стала народной артисткой России. Также Аллегрова несколько раз становилась лауреатом музыкальных премий, среди которых "Овация" и "Золотой граммофон".
Актер Дмитрий Харатьян - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Счета компании Харатьяна и Сукачева заблокировали из-за штрафа
16 ноября, 03:26
 
ШоубизОбществоРоссияРостов-на-ДонуИрина АллегроваФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала