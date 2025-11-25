Рейтинг@Mail.ru
В Курганской области сократят время продажи алкоголя
13:42 25.11.2025
В Курганской области сократят время продажи алкоголя
курганская область
общество
курганская область
курганская область, общество
Курганская область, Общество
В Курганской области сократят время продажи алкоголя

В Курганской области с 1 марта сократят время продажи алкоголя

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Бутылки на полках в винном отделе
Бутылки на полках в винном отделе - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Бутылки на полках в винном отделе. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Розничная продажа алкогольной продукции в Курганской области с 1 марта 2026 года будет осуществляться с 10 до 20 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной думы.
"В соответствии с принятым законом, "не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 20 часов до 10 часов по местному времени…". Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что исключением является розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и иных случаев, установленных Федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
В настоящее время в регионе розничная продажа алкогольной продукции осуществляется с 8 до 22 часов.
Потребление алкоголя в России достигло минимума с 1998 года
