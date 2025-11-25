В Курганской области сократят время продажи алкоголя

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Розничная продажа алкогольной продукции в Курганской области с 1 марта 2026 года будет осуществляться с 10 до 20 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной думы.

"В соответствии с принятым законом, "не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 20 часов до 10 часов по местному времени…". Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что исключением является розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и иных случаев, установленных Федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".