https://ria.ru/20251125/alkogol-2057398580.html
В Курганской области сократят время продажи алкоголя
В Курганской области сократят время продажи алкоголя - РИА Новости, 25.11.2025
В Курганской области сократят время продажи алкоголя
Розничная продажа алкогольной продукции в Курганской области с 1 марта 2026 года будет осуществляться с 10 до 20 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T13:42:00+03:00
2025-11-25T13:42:00+03:00
2025-11-25T13:42:00+03:00
курганская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754506816_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_c95e90bdbab2f6d9bc7b4b5c2665a711.jpg
https://ria.ru/20251116/potreblenie-2055255585.html
курганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754506816_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_0a8120d65e76f785651c17fdb5277625.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курганская область, общество
Курганская область, Общество
В Курганской области сократят время продажи алкоголя
В Курганской области с 1 марта сократят время продажи алкоголя
ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Розничная продажа алкогольной продукции в Курганской области с 1 марта 2026 года будет осуществляться с 10 до 20 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной думы.
"В соответствии с принятым законом, "не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 20 часов до 10 часов по местному времени…". Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что исключением является розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и иных случаев, установленных Федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
В настоящее время в регионе розничная продажа алкогольной продукции осуществляется с 8 до 22 часов.