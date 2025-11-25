https://ria.ru/20251125/aes-2057470261.html
Территория ЗАЭС на данный момент не подвергается атакам ВСУ
Территория Запорожской АЭС в данный момент атакам ВСУ не подвергается, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции на фоне атак дронов на... РИА Новости, 25.11.2025
Яшина: территория ЗАЭС не подвергается атакам ВСУ на данный момент