Территория ЗАЭС на данный момент не подвергается атакам ВСУ - РИА Новости, 25.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 25.11.2025
Территория ЗАЭС на данный момент не подвергается атакам ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Территория Запорожской АЭС в данный момент атакам ВСУ не подвергается, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции на фоне атак дронов на город–спутник станции Энергодар.
Ранее ВСУ нанесли удар по центру Энергодара, прилет вражеского беспилотника пришелся по центру детско-юношеского творчества. Пострадавших нет. Позднее в городе зафиксировали еще четыре прилета БПЛА, атака продолжается, сообщил мэр города Пухов.
"Территория Запорожской атомной электростанции не подвергается на данный момент атакам ВСУ, на станции все в порядке", - сказала Яшина.
Запорожская АЭС (ЗАЭС) расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
МАГАТЭ уведомили об отключении линии "Днепровская", питающей ЗАЭС
15 ноября, 16:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарДнепр (река)ЕвропаВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
