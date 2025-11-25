Территория ЗАЭС на данный момент не подвергается атакам ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Территория Запорожской АЭС в данный момент атакам ВСУ не подвергается, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции на фоне атак дронов на город–спутник станции Энергодар.

"Территория Запорожской атомной электростанции не подвергается на данный момент атакам ВСУ, на станции все в порядке", - сказала Яшина.