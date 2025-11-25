В Аэропорту Домодедово будут проводить регулярные богослужения

"Первая литургия прошла в часовне Архангела Михаила. Планируем проводить литургию раз в неделю, по понедельникам. В ней смогут принимать участие не только работники аэропорта и пассажиры, но и жители Домодедовского городского округа", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, часовня Архангела Михаила была открыта в аэропорту Домодедово в 2001 году, сейчас она занимает отдельный зал. Часовня работает ежедневно для всех желающих. Также в пресс-службе напомнили, что в сентябре этого года в стенах часовни встретили ковчег с мощами патриарха Московского и всея России Тихона, святыню провозили транзитом через Домодедово во врем\ принесения в города России и Беларуси.