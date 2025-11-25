Рейтинг@Mail.ru
В Аэропорту Домодедово будут проводить регулярные богослужения
Религия
 
17:06 25.11.2025
В Аэропорту Домодедово будут проводить регулярные богослужения
В Аэропорту Домодедово будут проводить регулярные богослужения
В аэропорту Домодедово планируют совершать литургию каждый понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
религия, домодедово (аэропорт)
Религия, Домодедово (аэропорт)

В Аэропорту Домодедово будут проводить регулярные богослужения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры возле аэропорта Домодедово
Пассажиры возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пассажиры возле аэропорта Домодедово
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. В аэропорту Домодедово планируют совершать литургию каждый понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"Первая литургия прошла в часовне Архангела Михаила. Планируем проводить литургию раз в неделю, по понедельникам. В ней смогут принимать участие не только работники аэропорта и пассажиры, но и жители Домодедовского городского округа", - сообщили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, часовня Архангела Михаила была открыта в аэропорту Домодедово в 2001 году, сейчас она занимает отдельный зал. Часовня работает ежедневно для всех желающих. Также в пресс-службе напомнили, что в сентябре этого года в стенах часовни встретили ковчег с мощами патриарха Московского и всея России Тихона, святыню провозили транзитом через Домодедово во врем\ принесения в города России и Беларуси.
Религия Домодедово (аэропорт)
 
 
