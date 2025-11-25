https://ria.ru/20251125/aeroport-2057464859.html
В Аэропорту Домодедово будут проводить регулярные богослужения
В Аэропорту Домодедово будут проводить регулярные богослужения - РИА Новости, 25.11.2025
В Аэропорту Домодедово будут проводить регулярные богослужения
В аэропорту Домодедово планируют совершать литургию каждый понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:06:00+03:00
2025-11-25T17:06:00+03:00
2025-11-25T17:06:00+03:00
религия
религия
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703076_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_4a821b03a9df8f0d809149ef6cbba77c.jpg
https://ria.ru/20251120/rpts-2056295191.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703076_286:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_6b1d5bcaee3d1d266f0e7bd2c9840327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, домодедово (аэропорт)
Религия, Религия, Домодедово (аэропорт)
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. В аэропорту Домодедово планируют совершать литургию каждый понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"Первая литургия прошла в часовне Архангела Михаила. Планируем проводить литургию раз в неделю, по понедельникам. В ней смогут принимать участие не только работники аэропорта и пассажиры, но и жители Домодедовского городского округа", - сообщили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, часовня Архангела Михаила была открыта в аэропорту Домодедово в 2001 году, сейчас она занимает отдельный зал. Часовня работает ежедневно для всех желающих. Также в пресс-службе напомнили, что в сентябре этого года в стенах часовни встретили ковчег с мощами патриарха Московского и всея России Тихона, святыню провозили транзитом через Домодедово во врем\ принесения в города России и Беларуси.