Изъятых на выставке в Зеленограде животных передали Московскому зоопарку - РИА Новости, 24.11.2025
18:48 24.11.2025
Изъятых на выставке в Зеленограде животных передали Московскому зоопарку
Изъятых на выставке в Зеленограде животных передали Московскому зоопарку - РИА Новости, 24.11.2025
Изъятых на выставке в Зеленограде животных передали Московскому зоопарку
Партию животных, которых конфисковали у недобросовестных владельцев на выставке в торговом центре в Зеленограде, передали на временное содержание и... РИА Новости, 24.11.2025
Изъятых на выставке в Зеленограде животных передали Московскому зоопарку

В Московский зоопарк вернули отобранных у недобросовестных владельцев животных

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Партию животных, которых конфисковали у недобросовестных владельцев на выставке в торговом центре в Зеленограде, передали на временное содержание и восстановление в Московский зоопарк, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
«
"Четырнадцатого ноября в Московский зоопарк доставили партию животных, которых конфисковали у недобросовестных владельцев. Это два йеменских хамелеона, три геккона, два темно-тигровых питона и одна средиземноморская черепаха. Животные содержались на выставке в торговом центре в Зеленограде, где посетители фотографировались с ними. Рептилии жили в ненадлежащих условиях, им не были обеспечены необходимое питание и питьевой режим, подходящая температура и влажность воздуха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы провели проверку, в ходе которой выяснилось, что владельцы экспонируют животных, охраняемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Документов на рептилий у владельцев не было.
"По решению департамента природопользования города Москвы, животных изъяли и передали на временное содержание в Московский зоопарк. По факту нелегального содержания экзотических животных возбуждено административное дело", - подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что все животные были в истощенном состоянии и обезвожены. Средиземноморская черепаха и хамелеоны находятся в неудовлетворительном состоянии. Черепаху передали на обследование и последующее лечение ветеринарным врачам Московского зоопарка.
"Сейчас хамелеоны получают полноценный рацион кормления, рекомендованный специалистами зоопарка, им обеспечили оптимальные условия содержания, включая температурный режим плюс 22 - плюс 26 градусов, влажность воздуха и освещение", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что один из хамелеонов постепенно начинает приходить в себя, он поменял цвет с серо-бурого на зеленый, что говорит о стабилизации его состояния.
Состояние второго хамелеона пока нестабильное, ему требуется проведение обследования для уточнения диагноза, последующего составления схемы лечения и реабилитации.
"Темно-тигровых питонов после изъятия перевезли на подмосковную территорию зоопарка – в Центр воспроизводства редких видов животных. У прежних владельцев змеи содержались в емкостях, где фиксировалась пониженная температура воздуха", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по прибытии в Центр воспроизводства змеи были довольно вялыми. Герпетологи поместили питонов в отдельные террариумы, там поддерживается температура 28-30 градусов днем и 24-25 градусов ночью.
"Одному из питонов помогли перелинять – у змеи были прилипшие кусочки старой кожи на хвосте и боках, их размочили и сняли. У рептилий хороший аппетит, они начали отогреваться и стали гораздо активнее. Позже в Центр воспроизводства также передали на содержание двух гекконов токи и одного из хамелеонов", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что Московский зоопарк призывает граждан ответственнее относиться к содержанию экзотических животных. Таким подопечным сложно обеспечить комфортные условия проживания: для этого требуются и определенная температура воздуха, и ее перепады в ночное и дневное время, а также поддержание влажности и освещения. Кроме того, обеспечить грамотный полноценный рацион экзотическим животным тоже весьма непросто.
