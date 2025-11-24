https://ria.ru/20251124/zhitel-2057101802.html
Жителя Ярославской области заподозрили в поджоге машины инспектора ДПС
Жителя Ярославской области заподозрили в поджоге машины инспектора ДПС - РИА Новости, 24.11.2025
Жителя Ярославской области заподозрили в поджоге машины инспектора ДПС
Житель Ярославской области подозревается в поджоге автомобиля инспектора ДПС в отместку за то, что полицейский привлекал его к ответственности за езду в пьяном... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T12:14:00+03:00
2025-11-24T12:14:00+03:00
2025-11-24T12:14:00+03:00
авто
ярославская область
некоузский район
россия
volkswagen group
volkswagen touareg
lada vesta
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003920249_0:83:3346:1965_1920x0_80_0_0_5c5a1f4b586cf9f80e36969bf9de7150.jpg
https://ria.ru/20250413/podzhog-2011011707.html
https://ria.ru/20250925/magadan-2044337869.html
ярославская область
некоузский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003920249_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_d686f1f3b9356960fb9069a3b977e4b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, ярославская область, некоузский район, россия, volkswagen group, volkswagen touareg, lada vesta, происшествия
Авто, Ярославская область, Некоузский район, Россия, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Lada Vesta, Происшествия
Жителя Ярославской области заподозрили в поджоге машины инспектора ДПС
Жителя Ярославской области заподозрили в поджоге машины инспектора ДПС из мести
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Житель Ярославской области подозревается в поджоге автомобиля инспектора ДПС в отместку за то, что полицейский привлекал его к ответственности за езду в пьяном виде, в итоге огонь уничтожил автомобиль полностью и повредил рядом стоящие машины, сообщили УМВД и СУСК по региону.
"Ночью 23 ноября в полицию поступила информация о возгорании автомобилей Volkswagen Polo, ВАЗ-2105 и Нива, припаркованных в поселке Борок Некоузского района
. В ходе разбирательства установлено, что пожар произошел вследствие поджога иномарки, принадлежащей сотруднику районного отдела Госавтоинспекции", - говорится в сообщении УМВД.
По подозрению в поджоге был задержан местный 60-летний житель.
"По данным правоохранителей, гражданин облил горючей жидкостью и поджег Volkswagen живущего по соседству инспектора ДПС, который ранее неоднократно привлекал его к ответственности за управление автомобилем Lada Largus в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в полиции.
По данным СУСК, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ
(умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога). По данным СУСК, мотивом совершения преступления явилась месть за сбор сотрудником полиции материалов для привлечения фигуранта к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. В результате возгорания транспортное средство потерпевшего было уничтожено, причинен ущерб расположенным рядом другим автомобилям, отметили в СУСК.
"Следователем запланировано предъявление обвинения задержанному лицу, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает следственное управление.