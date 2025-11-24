Рейтинг@Mail.ru
12:14 24.11.2025
Жителя Ярославской области заподозрили в поджоге машины инспектора ДПС
авто
ярославская область
некоузский район
россия
volkswagen group
volkswagen touareg
lada vesta
авто, ярославская область, некоузский район, россия, volkswagen group, volkswagen touareg, lada vesta, происшествия
Авто, Ярославская область, Некоузский район, Россия, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Lada Vesta, Происшествия
Сотрудник Госавтоинспекции. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Житель Ярославской области подозревается в поджоге автомобиля инспектора ДПС в отместку за то, что полицейский привлекал его к ответственности за езду в пьяном виде, в итоге огонь уничтожил автомобиль полностью и повредил рядом стоящие машины, сообщили УМВД и СУСК по региону.
"Ночью 23 ноября в полицию поступила информация о возгорании автомобилей Volkswagen Polo, ВАЗ-2105 и Нива, припаркованных в поселке Борок Некоузского района. В ходе разбирательства установлено, что пожар произошел вследствие поджога иномарки, принадлежащей сотруднику районного отдела Госавтоинспекции", - говорится в сообщении УМВД.
По подозрению в поджоге был задержан местный 60-летний житель.
"По данным правоохранителей, гражданин облил горючей жидкостью и поджег Volkswagen живущего по соседству инспектора ДПС, который ранее неоднократно привлекал его к ответственности за управление автомобилем Lada Largus в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в полиции.
По данным СУСК, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога). По данным СУСК, мотивом совершения преступления явилась месть за сбор сотрудником полиции материалов для привлечения фигуранта к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. В результате возгорания транспортное средство потерпевшего было уничтожено, причинен ущерб расположенным рядом другим автомобилям, отметили в СУСК.
"Следователем запланировано предъявление обвинения задержанному лицу, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает следственное управление.
