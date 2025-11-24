Жителя Ярославской области заподозрили в поджоге машины инспектора ДПС

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Житель Ярославской области подозревается в поджоге автомобиля инспектора ДПС в отместку за то, что полицейский привлекал его к ответственности за езду в пьяном виде, в итоге огонь уничтожил автомобиль полностью и повредил рядом стоящие машины, сообщили УМВД и СУСК по региону.

"Ночью 23 ноября в полицию поступила информация о возгорании автомобилей Volkswagen Polo, ВАЗ-2105 и Нива, припаркованных в поселке Борок Некоузского района . В ходе разбирательства установлено, что пожар произошел вследствие поджога иномарки, принадлежащей сотруднику районного отдела Госавтоинспекции", - говорится в сообщении УМВД.

По подозрению в поджоге был задержан местный 60-летний житель.

"По данным правоохранителей, гражданин облил горючей жидкостью и поджег Volkswagen живущего по соседству инспектора ДПС, который ранее неоднократно привлекал его к ответственности за управление автомобилем Lada Largus в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в полиции.

По данным СУСК, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога). По данным СУСК, мотивом совершения преступления явилась месть за сбор сотрудником полиции материалов для привлечения фигуранта к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. В результате возгорания транспортное средство потерпевшего было уничтожено, причинен ущерб расположенным рядом другим автомобилям, отметили в СУСК.