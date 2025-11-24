Рейтинг@Mail.ru
Жителю Запорожской области вынесли приговор по делу о госизмене - РИА Новости, 24.11.2025
09:18 24.11.2025
Жителю Запорожской области вынесли приговор по делу о госизмене
Жителю Запорожской области вынесли приговор по делу о госизмене
Житель Запорожской области, передававший СБУ сведения о дислокации подразделения Росгвардии в Энергодаре, осужден на 16 лет за госизмену, сообщила прокуратура... РИА Новости, 24.11.2025
Жителю Запорожской области вынесли приговор по делу о госизмене

Житель Запорожской области получил 16 лет за передачу данных СБУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Житель Запорожской области, передававший СБУ сведения о дислокации подразделения Росгвардии в Энергодаре, осужден на 16 лет за госизмену, сообщила прокуратура Крыма
Судом установлено, что в марте 2022 года 39-летний житель Каменско-Днепровского района Запорожской области установил контакт с представителем СБУ в мессенджере. В декабре 2023 года он собрал сведения о дислокации личного состава и военной техники управления Росгвардии по Запорожской области в Энергодаре и отправил их представителю иностранной разведки. Подсудимый был задержан, сообщили в прокуратуре региона.
"Запорожской областной суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - сообщили в ведомстве.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой республики Крым.
