Пожилая женщина ожила за несколько минут до кремации, пишут СМИ

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Таиланде 65-летняя женщина "ожила" в гробу за несколько минут до кремации, сообщило издание В Таиланде 65-летняя женщина "ожила" в гробу за несколько минут до кремации, сообщило издание Bangkok Post

"Предположительно скончавшаяся накануне вечером 65-летняя женщина была обнаружена живой в гробу всего за несколько минут до запланированной кремации в районе Бангъяй в воскресенье", — говорится в материале.

По данным издания, в тот день родственники привезли тело женщины в храм. Когда работники открыли гроб для подготовки к кремации, они увидели, что женщина жива. Настоятель храма распорядился немедленно отправить женщину в больницу.

Врач не обнаружил признаков остановки сердца или дыхательной недостаточности. Вместо этого у нее была диагностирована тяжелая гипогликемия (критически низкий уровень сахара в крови).