Пожилая женщина ожила за несколько минут до кремации, пишут СМИ
18:15 24.11.2025 (обновлено: 19:30 24.11.2025)
Пожилая женщина ожила за несколько минут до кремации, пишут СМИ
Пожилая женщина ожила за несколько минут до кремации, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2025
Пожилая женщина ожила за несколько минут до кремации, пишут СМИ
В Таиланде 65-летняя женщина "ожила" в гробу за несколько минут до кремации, сообщило издание Bangkok Post. РИА Новости, 24.11.2025
в мире
таиланд
таиланд
Новости
в мире, таиланд
В мире, Таиланд
Пожилая женщина ожила за несколько минут до кремации, пишут СМИ

Bangkok Post: в Таиланде 65-летняя женщина ожила в гробу за минуты до кремации

Пожилая женщина обнаружена живой в гробу в Таиланде
Пожилая женщина обнаружена живой в гробу в Таиланде - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Соцсети
Пожилая женщина обнаружена живой в гробу в Таиланде
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Таиланде 65-летняя женщина "ожила" в гробу за несколько минут до кремации, сообщило издание Bangkok Post.
"Предположительно скончавшаяся накануне вечером 65-летняя женщина была обнаружена живой в гробу всего за несколько минут до запланированной кремации в районе Бангъяй в воскресенье", — говорится в материале.
По данным издания, в тот день родственники привезли тело женщины в храм. Когда работники открыли гроб для подготовки к кремации, они увидели, что женщина жива. Настоятель храма распорядился немедленно отправить женщину в больницу.
Врач не обнаружил признаков остановки сердца или дыхательной недостаточности. Вместо этого у нее была диагностирована тяжелая гипогликемия (критически низкий уровень сахара в крови).
Женщина остается в больнице под присмотром врачей, сообщается в публикации.
В миреТаиланд
 
 
