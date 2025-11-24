https://ria.ru/20251124/zhenschina-2057227109.html
Пожилая женщина ожила за несколько минут до кремации, пишут СМИ
Пожилая женщина ожила за несколько минут до кремации, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2025
Пожилая женщина ожила за несколько минут до кремации, пишут СМИ
В Таиланде 65-летняя женщина "ожила" в гробу за несколько минут до кремации, сообщило издание Bangkok Post. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T18:15:00+03:00
2025-11-24T18:15:00+03:00
2025-11-24T19:30:00+03:00
в мире
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057241857_0:539:701:933_1920x0_80_0_0_892b4011c171ce22f9265d433e02cbdb.jpg
https://ria.ru/20251118/sozvezdie-2055835301.html
https://ria.ru/20251124/sk-2057190621.html
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057241857_0:432:701:958_1920x0_80_0_0_6cca40b194cd1bdbdf86459eb1be6b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд
Пожилая женщина ожила за несколько минут до кремации, пишут СМИ
Bangkok Post: в Таиланде 65-летняя женщина ожила в гробу за минуты до кремации
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
В Таиланде 65-летняя женщина "ожила" в гробу за несколько минут до кремации, сообщило издание Bangkok Post
.
"Предположительно скончавшаяся накануне вечером 65-летняя женщина была обнаружена живой в гробу всего за несколько минут до запланированной кремации в районе Бангъяй в воскресенье", — говорится в материале.
По данным издания, в тот день родственники привезли тело женщины в храм. Когда работники открыли гроб для подготовки к кремации, они увидели, что женщина жива. Настоятель храма распорядился немедленно отправить женщину в больницу.
Врач не обнаружил признаков остановки сердца или дыхательной недостаточности. Вместо этого у нее была диагностирована тяжелая гипогликемия (критически низкий уровень сахара в крови).
Женщина остается в больнице под присмотром врачей, сообщается в публикации.