"Много давления". Зеленский пожаловался на США

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на переговоры с США по поводу плана урегулирования украинского конфликта, его слова передает Telegram-канал "Политика Страны".

« "Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ, много политического давления. Мы продолжим работать с нашими партнерами, прежде всего из США, ища компромиссы, которые будут усиливать, а не будут ослаблять нас", — заявил он.

План США по урегулированию и позиция России

В США разработали план для мирного завершения конфликта на Украине, который включает 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.

Этот документ предусматривает передачу всей территории Донбасса под контроль Москвы, официальное признание его и Крыма как российских территорий, замораживание большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, уменьшение численности украинских вооруженных сил вдвое и запрет на размещение на Украине иностранных войск и вооружения, способного наносить удар по территории России.

Этот план также предполагает отмену американских санкций в отношении Москвы, признание русского языка в качестве государственного и официальное признание статуса Украинской православной церкви (УПЦ).