"Много давления". Зеленский пожаловался на США
"Много давления". Зеленский пожаловался на США - РИА Новости, 24.11.2025
"Много давления". Зеленский пожаловался на США
Владимир Зеленский пожаловался на переговоры с США по поводу плана урегулирования украинского конфликта, его слова передает Telegram-канал "Политика Страны".
Зеленский заявил о критическом моменте в переговорах с США
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на переговоры с США по поводу плана урегулирования украинского конфликта, его слова передает Telegram-канал "Политика Страны".
«
"Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ, много политического давления. Мы продолжим работать с нашими партнерами, прежде всего из США, ища компромиссы, которые будут усиливать, а не будут ослаблять нас", — заявил он.
План США по урегулированию и позиция России
В США разработали план для мирного завершения конфликта на Украине, который включает 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
Этот документ предусматривает передачу всей территории Донбасса под контроль Москвы, официальное признание его и Крыма как российских территорий, замораживание большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, уменьшение численности украинских вооруженных сил вдвое и запрет на размещение на Украине иностранных войск и вооружения, способного наносить удар по территории России.
Этот план также предполагает отмену американских санкций в отношении Москвы, признание русского языка в качестве государственного и официальное признание статуса Украинской православной церкви (УПЦ).
По словам Владимира Путина, у России есть текст этого американского плана, однако он еще не обсуждался подробно. Президент указал на то, что данный документ может послужить основой для окончательного урегулирования. В общем, Москва удовлетворена текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции посредством военных действий, но она также открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.