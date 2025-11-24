https://ria.ru/20251124/zelenskiy-2057034659.html
Зеленского ненавидит большинство граждан Украины, заявил Азаров
Зеленского ненавидит большинство граждан Украины, заявил Азаров - РИА Новости, 24.11.2025
Зеленского ненавидит большинство граждан Украины, заявил Азаров
Киевский режим запугал народ Украины, поэтому гражданам остается только терпеть Владимира Зеленского, хотя они его ненавидят, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.11.2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
США, Украина, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Дональд Трамп
