Зеленского ненавидит большинство граждан Украины, заявил Азаров - РИА Новости, 24.11.2025
07:06 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/zelenskiy-2057034659.html
Зеленского ненавидит большинство граждан Украины, заявил Азаров
сша
украина
владимир зеленский
николай азаров (политик)
дональд трамп
сша, украина, владимир зеленский, николай азаров (политик), дональд трамп
США, Украина, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Дональд Трамп
© AP Photo / Henry Nicholls/Pool PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo / Henry Nicholls/Pool Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Киевский режим запугал народ Украины, поэтому гражданам остается только терпеть Владимира Зеленского, хотя они его ненавидят, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
"Режим запугал народ, и поэтому народ вынужден терпеть. Но зато социологические опросы, которые проводятся, показывают, что Зеленского уже ненавидит большинство населения Украины", - заявил он.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
На Украине есть силы, которые хотят отставки Зеленского, заявил Азаров
22 ноября, 22:00
 
