Пушилин заявил, что Зеленский напрямую руководил коррупционными схемами - РИА Новости, 24.11.2025
04:48 24.11.2025
Пушилин заявил, что Зеленский напрямую руководил коррупционными схемами
Пушилин заявил, что Зеленский напрямую руководил коррупционными схемами
в мире
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
тимур миндич
денис пушилин
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
украина
донецкая народная республика
в мире, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, тимур миндич, денис пушилин, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Денис Пушилин, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Пушилин заявил, что Зеленский напрямую руководил коррупционными схемами

Владимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский лично согласовывал коррупционные схемы в энергосфере Украины, и теперь, как бы ни развивались события, его ждет бесславный конец, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Сомневаемся ли мы, что Зеленский напрямую участвовал во всех этих процессах, руководил всеми коррупционными схемами и согласовывал их? Мы не сомневаемся. Будут ли эти материалы выложены на стол НАБУ или теми, кто курирует НАБУ, покажет время. Но то, что это будет бесславный конец, как бы ни развивались события, абсолютно точно", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, следит ли он за расследованием НАБУ на Украине.
Глава ДНР Денис Пушилин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
