Пушилин заявил, что Зеленский напрямую руководил коррупционными схемами

ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский лично согласовывал коррупционные схемы в энергосфере Украины, и теперь, как бы ни развивались события, его ждет бесславный конец, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.