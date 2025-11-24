Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады забил тревогу из-за того, что натворил Зеленский
00:45 24.11.2025 (обновлено: 12:11 24.11.2025)
Депутат Рады забил тревогу из-за того, что натворил Зеленский
Депутат Рады забил тревогу из-за того, что натворил Зеленский
Политика Владимира Зеленского ведет к массовому бегству людей с поля боя, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. РИА Новости, 24.11.2025
2025
в мире, украина, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Политика Владимира Зеленского ведет к массовому бегству людей с поля боя, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Люди бегут не от войны, а от тупой и губительной политики Зеленского, от облав, пыток, угроз и бессмысленности гибели", — написал он, комментируя статистические данные, согласно которым на Украине в 2025 году было открыто 161,5 тысячи дел по самовольному оставлению части.
По данным парламентария, это только официально задокументированные случаи. Реальная цифра — в два раза больше, сообщил депутат. При этом, пояснил Дмитрук, это и есть реальное сопротивление гражданского населения политике главы киевского режима.
"Зеленский торгует войной и человеческими жизнями", — резюмировал политик.
В середине ноября секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко рассказал, что около 80 процентов мобилизованных украинцев сбегают прямо из учебных центров. По его мнению, действующая киевская власть думает о выборах и заигрывает с теми, кто будет голосовать. Речь идет о молодежи в возрасте от 18 до 22 лет, уклонистах, которых ничем не ограничивают, 25-летних мужчинах, еще не входящих в категорию призывников, и учителях, которым поднимают зарплаты.
 
