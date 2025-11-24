Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Зеленский на этой неделе может приехать в США для встречи с Трампом
00:32 24.11.2025
СМИ: Зеленский на этой неделе может приехать в США для встречи с Трампом
СМИ: Зеленский на этой неделе может приехать в США для встречи с Трампом - РИА Новости, 24.11.2025
СМИ: Зеленский на этой неделе может приехать в США для встречи с Трампом
Владимир Зеленский на следующей неделе может приехать в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом для согласования плана по урегулированию... РИА Новости, 24.11.2025
в мире
россия
сша
киев
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
россия
сша
киев
в мире, россия, сша, киев, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
СМИ: Зеленский на этой неделе может приехать в США для встречи с Трампом

CBS: Зеленский в ближайшую неделю может приехать в США для встречи с Трампом

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский на следующей неделе может приехать в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом для согласования плана по урегулированию конфликта на Украине, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
"Американские и украинские чиновники обсуждают возможность визита Владимира Зеленского в США на этой неделе в рамках усилий президента Трампа по достижению соглашения по Украине ко Дню благодарения", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы. 23 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Рубио допустил возможность телефонного разговора Трампа и Зеленского
Вчера, 23:09
По словам источников, поездка Зеленского будет зависеть от исхода переговоров в Женеве, однако никаких четких планов визита нет.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В США высказались о бегстве Зеленского из-за происходящего на Украине
Вчера, 21:58
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
