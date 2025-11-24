СМИ раскрыли, как Зеленский пытается спасти Ермака от обвинений в коррупции

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский, назначив главу своей администрации Андрея Ермака главой переговорной делегации по урегулированию конфликта на Украине, пытается таким образом спасти его от обвинений в коррупции, пишет в понедельник издание "Украинская правда".
В пятницу на сайте Зеленского появился указ, утверждающий состав делегации для переговоров с США, ее возглавил Ермак. Партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине ранее зарегистрировала в Раде представление с требованием к Зеленскому уволить Ермака. В субботу жители Киева вышли на центральную площадь Независимости в Киеве на митинг, протестующие требовали отставки Зеленского и увольнения Ермака. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал выбранный Зеленским состав делегации для участия в переговорах по предложенному США плану урегулирования на Украине, отметив, что "лучше" Ермака во главе делегации может быть только обвиняемый в коррупции бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
"Он (Зеленский - ред.) спасает его (Ермака - ред.) от подозрения", - заявил изданию источник в команде Зеленского.
Также в статье "Украинской правды" высказывается предположение, что Зеленский таким образом пытается выполнить данное в 2021 году обещание о том, что Ермак "пришел с ним и уйдет с ним".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.