СМИ раскрыли, как Зеленский пытается спасти Ермака от обвинений в коррупции

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский, назначив главу своей администрации Андрея Ермака главой переговорной делегации по урегулированию конфликта на Украине, пытается таким образом спасти его от обвинений в коррупции, пишет в понедельник издание "Украинская правда".

"Он (Зеленский - ред.) спасает его (Ермака - ред.) от подозрения", - заявил изданию источник в команде Зеленского.

Также в статье "Украинской правды" высказывается предположение, что Зеленский таким образом пытается выполнить данное в 2021 году обещание о том, что Ермак "пришел с ним и уйдет с ним".

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.