https://ria.ru/20251124/zdorove-2057251811.html
В России запатентовали технологию "Nano Пломба" с антикариесным эффектом
В России запатентовали технологию "Nano Пломба" с антикариесным эффектом - РИА Новости, 24.11.2025
В России запатентовали технологию "Nano Пломба" с антикариесным эффектом
Компания "Арнест ЮниРусь" получила патент на технологию "Nano Пломба" для зубных паст, которая при регулярном использовании воспроизводит естественный механизм... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T20:24:00+03:00
2025-11-24T20:24:00+03:00
2025-11-24T20:24:00+03:00
технологии
россия
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926367967_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_ea1f3aae353243df35260ee724c1b7f5.jpg
https://ria.ru/20251122/life-2056795791.html
https://ria.ru/20250902/kak-poluchit-besplatnye-lekarstva-1863850209.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926367967_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5ec4c40385209b281acf4605681e0aa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, здоровье
Технологии, Россия, Здоровье
В России запатентовали технологию "Nano Пломба" с антикариесным эффектом
"Арнест ЮниРусь" получила патент на зубные пасты, восстанавливающие эмаль
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Компания "Арнест ЮниРусь" получила патент на технологию "Nano Пломба" для зубных паст, которая при регулярном использовании воспроизводит естественный механизм восстановления эмали зубов, сообщила РИА Новости компания.
"Компания "Арнест ЮниРусь" получила патент на инновационную технологию "Nano Пломба", которая лежит в основе продуктов нового бренда Tiswell... В основе технологии "Nano Пломба" лежит комплекс из наногидроксиапатита и аргинина, который при регулярном использовании воспроизводит естественный механизм восстановления эмали зубов", - говорится в сообщении.
Наногидроксиапатит, являясь источником кальция, идентичен природному гидроксиапатиту, составляющему 75% минеральных веществ эмали, добавляется там.
Отмечается, что технология формирует на поверхности эмали зубов обогащенный кальцием слой, который "запечатывает" микротрещины и восстанавливает микроповреждения эмали. Одновременно на поверхности зубов образуется кислотоустойчивый защитный слой, который препятствует адгезии бактерий, формированию налета и защищает от начальных кариозных поражений.
"Продукция Tiswell прошла официальную аттестацию и получила признание Стоматологической Ассоциации России
, о чем свидетельствуют присвоенные Знаки "Одобрено СтАР". Независимые эксперты-стоматологи провели строгую проверку составов, необходимой документации, исследований эффективности и подтверждений заявленных производителем свойств", - приводят в компании слова исполнительного директора СтАР Анны Чумаковой.