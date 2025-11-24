В России запатентовали технологию "Nano Пломба" с антикариесным эффектом

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Компания "Арнест ЮниРусь" получила патент на технологию "Nano Пломба" для зубных паст, которая при регулярном использовании воспроизводит естественный механизм восстановления эмали зубов, сообщила РИА Новости компания.

"Компания "Арнест ЮниРусь" получила патент на инновационную технологию "Nano Пломба", которая лежит в основе продуктов нового бренда Tiswell... В основе технологии "Nano Пломба" лежит комплекс из наногидроксиапатита и аргинина, который при регулярном использовании воспроизводит естественный механизм восстановления эмали зубов", - говорится в сообщении.

Наногидроксиапатит, являясь источником кальция, идентичен природному гидроксиапатиту, составляющему 75% минеральных веществ эмали, добавляется там.

Отмечается, что технология формирует на поверхности эмали зубов обогащенный кальцием слой, который "запечатывает" микротрещины и восстанавливает микроповреждения эмали. Одновременно на поверхности зубов образуется кислотоустойчивый защитный слой, который препятствует адгезии бактерий, формированию налета и защищает от начальных кариозных поражений.