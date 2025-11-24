Заведующую детсадом в Челябинске оштрафовали после побега детей

Четверо детей сбежали из детского сада в Челябинске

Четверо детей сбежали из детского сада в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Мировой судья назначил штраф в размере 15 тысяч рублей заведующей детсадом в Челябинске, четверых сбежавших 5-летних воспитанников которого нашли в жилом комплексе, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, 26 августа из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками дошкольного учреждения должностных обязанностей четверо 5-летних воспитанников свободно покинули территорию детского сада. Позже их нашли в жилом комплексе "Ньютон" и вернули в дошкольное учреждение.

« "Прокурором в отношении заведующего детским садом возбуждено административное дело по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Мировым судьей должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.