Заведующую детсадом в Челябинске оштрафовали после побега детей
Заведующую детсадом в Челябинске оштрафовали после побега детей - РИА Новости, 24.11.2025
Заведующую детсадом в Челябинске оштрафовали после побега детей
Мировой судья назначил штраф в размере 15 тысяч рублей заведующей детсадом в Челябинске, четверых сбежавших 5-летних воспитанников которого нашли в жилом... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T12:21:00+03:00
2025-11-24T12:21:00+03:00
2025-11-24T13:17:00+03:00
происшествия
челябинск
россия
челябинск
россия
Новости
Заведующую детсадом в Челябинске оштрафовали после побега детей
ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Мировой судья назначил штраф в размере 15 тысяч рублей заведующей детсадом в Челябинске, четверых сбежавших 5-летних воспитанников которого нашли в жилом комплексе, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, 26 августа из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками дошкольного учреждения должностных обязанностей четверо 5-летних воспитанников свободно покинули территорию детского сада. Позже их нашли в жилом комплексе "Ньютон" и вернули в дошкольное учреждение.
«
"Прокурором в отношении заведующего детским садом возбуждено административное дело по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ
(нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Мировым судьей должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Также воспитатель детского сада привлечена к дисциплинарной ответственности, отмечается в сообщении.