12:21 24.11.2025 (обновлено: 13:17 24.11.2025)
Заведующую детсадом в Челябинске оштрафовали после побега детей
Заведующую детсадом в Челябинске оштрафовали после побега детей
происшествия, челябинск, россия
Происшествия, Челябинск, Россия
Заведующую детсадом в Челябинске оштрафовали после побега детей

Заведующую детсадом в Челябинске оштрафовали после побега четырех детей

ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Мировой судья назначил штраф в размере 15 тысяч рублей заведующей детсадом в Челябинске, четверых сбежавших 5-летних воспитанников которого нашли в жилом комплексе, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, 26 августа из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками дошкольного учреждения должностных обязанностей четверо 5-летних воспитанников свободно покинули территорию детского сада. Позже их нашли в жилом комплексе "Ньютон" и вернули в дошкольное учреждение.
«
"Прокурором в отношении заведующего детским садом возбуждено административное дело по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Мировым судьей должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Также воспитатель детского сада привлечена к дисциплинарной ответственности, отмечается в сообщении.
Два воспитанника детского сада в Омске сбежали перед вечерней прогулкой - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Омске два трехлетних мальчика сбежали из детского сада
17 апреля, 12:37
 
ПроисшествияЧелябинскРоссия
 
 
