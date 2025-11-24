Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о важности освобождения Затишья в Запорожской области - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/zatishe-2057127332.html
Минобороны рассказало о важности освобождения Затишья в Запорожской области
Минобороны рассказало о важности освобождения Затишья в Запорожской области - РИА Новости, 24.11.2025
Минобороны рассказало о важности освобождения Затишья в Запорожской области
Освобождение Затишья в Запорожской области укрепило положение группировки "Восток" и стало важным шагом к дальнейшему продвижению, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T13:19:00+03:00
2025-11-24T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055644246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b390807012d1c458407b5b622765854a.jpg
https://ria.ru/20251124/pushilin-2057050926.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055644246_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_6eb703e37caa624903b10aba83448b2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
Минобороны рассказало о важности освобождения Затишья в Запорожской области

Минобороны заявило, что освобождение Затишья укрепило положение "Востока"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Освобождение Затишья в Запорожской области укрепило положение группировки "Восток" и стало важным шагом к дальнейшему продвижению, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Затишья Минобороны РФ сообщило ранее в понедельник.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
ВСУ бросают технику и раненых в центре Константиновки, рассказал Пушилин
09:39
"Освобождение Затишья укрепило положение подразделений группировки войск "Восток" и стало важным шагом к дальнейшему продвижению на данном направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом противник понёс значительные потери, ВС РФ уничтожили более 20 единиц бронированной и автомобильной техники, большое количество живой силы.
В МО РФ уточнили, что населённый пункт освободили штурмовые подразделения 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток".
Несмотря на контратаки и глубоко эшелонированную систему обороны с противотанковыми рвами и оборудованными огневыми точками, российские бойцы прорвали линию укреплений и взяли населённый пункт под полный контроль, уточнили в российском ведомстве.
Кроме того, Минобороны РФ показало военнослужащих, развернувших российские флаги в освобождённом Затишье в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала