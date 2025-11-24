https://ria.ru/20251124/zatishe-2057127332.html
Минобороны рассказало о важности освобождения Затишья в Запорожской области
Минобороны рассказало о важности освобождения Затишья в Запорожской области - РИА Новости, 24.11.2025
Минобороны рассказало о важности освобождения Затишья в Запорожской области
Освобождение Затишья в Запорожской области укрепило положение группировки "Восток" и стало важным шагом к дальнейшему продвижению, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T13:19:00+03:00
2025-11-24T13:19:00+03:00
2025-11-24T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055644246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b390807012d1c458407b5b622765854a.jpg
https://ria.ru/20251124/pushilin-2057050926.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055644246_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_6eb703e37caa624903b10aba83448b2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
Минобороны рассказало о важности освобождения Затишья в Запорожской области
Минобороны заявило, что освобождение Затишья укрепило положение "Востока"
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Освобождение Затишья в Запорожской области укрепило положение группировки "Восток" и стало важным шагом к дальнейшему продвижению, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Затишья Минобороны РФ сообщило ранее в понедельник.
"Освобождение Затишья укрепило положение подразделений группировки войск "Восток" и стало важным шагом к дальнейшему продвижению на данном направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом противник понёс значительные потери, ВС РФ уничтожили более 20 единиц бронированной и автомобильной техники, большое количество живой силы.
В МО РФ
уточнили, что населённый пункт освободили штурмовые подразделения 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток".
Несмотря на контратаки и глубоко эшелонированную систему обороны с противотанковыми рвами и оборудованными огневыми точками, российские бойцы прорвали линию укреплений и взяли населённый пункт под полный контроль, уточнили в российском ведомстве.
Кроме того, Минобороны РФ показало военнослужащих, развернувших российские флаги в освобождённом Затишье в Запорожской области
.