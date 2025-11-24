Минобороны рассказало о важности освобождения Затишья в Запорожской области

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Освобождение Затишья в Запорожской области укрепило положение группировки "Восток" и стало важным шагом к дальнейшему продвижению, сообщили в Минобороны РФ.

Об освобождении Затишья Минобороны РФ сообщило ранее в понедельник.

"Освобождение Затишья укрепило положение подразделений группировки войск "Восток" и стало важным шагом к дальнейшему продвижению на данном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом противник понёс значительные потери, ВС РФ уничтожили более 20 единиц бронированной и автомобильной техники, большое количество живой силы.

В МО РФ уточнили, что населённый пункт освободили штурмовые подразделения 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток".

Несмотря на контратаки и глубоко эшелонированную систему обороны с противотанковыми рвами и оборудованными огневыми точками, российские бойцы прорвали линию укреплений и взяли населённый пункт под полный контроль, уточнили в российском ведомстве.