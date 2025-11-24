Рейтинг@Mail.ru
11:20 24.11.2025
Защита обжаловала приговор гендиректору ГК "Пикет" Есипову
Защита обжаловала приговор гендиректору ГК "Пикет" Есипову
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Защита обжаловала приговор гендиректору ГК "Пикет" Есипову

Защита обжаловала приговор главе ГК "Пикет" Есипову по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Глава ГК "Пикет" Андрей Есипов во время оглашения приговора в Мещанском суде в Москве
Глава ГК Пикет Андрей Есипов во время оглашения приговора в Мещанском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Глава ГК "Пикет" Андрей Есипов во время оглашения приговора в Мещанском суде в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Защита обжаловала приговор гендиректора ГК "Пикет" Андрея Есипова, осужденного на девять лет за мошенничество при поставках бронежилетов для Минобороны, рассказал РИА Новости его адвокат Роман Невзоров.
"Мы подали апелляционную жалобу", - сказал собеседник агентства.
Юрий Кузнецов в суде - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Дело бывшего экс-кадровика Минобороны о взятках направили в прокуратуру
8 октября, 05:50
Мещанский суд Москвы 11 ноября приговорил Есипова к девяти годам колонии. Этот срок был назначен путём частичного сложения с приговором Симоновского суда, которым Есипов был осуждён в 2024 году за незаконную банковскую деятельность. Кроме того, суд назначил штраф 800 тысяч рублей.
Суд признал его виновным в мошенничестве на сумму 2,4 миллиарда рублей и в легализации денег (по части 4 статьи 159 и пунктам "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ).
По делу был удовлетворен гражданский иск Минобороны на 2,4 миллиарда рублей в пользу Минобороны. Кроме того, конфисковано арестованное имущество на 1,944 миллиарда рублей.
Дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку Есипов признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. В прениях сторон прокурор просила назначить 12 лет лишения свободы со штрафом свыше 3,6 миллиона рублей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Топ-менеджера авиазавода обвинили во взятке сотруднику института Минобороны
26 сентября, 13:24
В качестве отягчающих обстоятельств прокурор сочла совершение преступления в период мобилизации. Смягчающим - активное способствование раскрытию преступления и наличие несовершеннолетних детей на иждивении.
Кроме того, адвокаты просили учесть суд характеристики Есипова, который до возбуждения уголовного дела безвозмездно поставил на нужды СВО тысячу дронов на сумму 117,5 миллионов рублей, передал в Военно-инженерную академию Карбышева два 3D-принтера для печати БПЛА.
Дело в отношении других фигурантов - финансового директора ГК "Пикет" Виктории Антоновой и начальника службы безопасности компании Михаила Кальченко рассматривает этот же суд.
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом. По версии следствия, ущерб составил 2,4 миллиарда рублей, из которых 1,9 миллиарда Есипов с Антоновой легализовали, приобретя имущество – позднее оно было арестовано в рамках расследования.
Арестованный за взятку генерал Кузнецов написал письмо Путину
13 октября, 10:47
Арестованный за взятку генерал Кузнецов написал письмо Путину
13 октября, 10:47
 
