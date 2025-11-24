Защита обжаловала приговор гендиректору ГК "Пикет" Есипову

Глава ГК "Пикет" Андрей Есипов во время оглашения приговора в Мещанском суде в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Защита обжаловала приговор гендиректора ГК "Пикет" Андрея Есипова, осужденного на девять лет за мошенничество при поставках бронежилетов для Минобороны, рассказал РИА Новости его адвокат Роман Невзоров.

"Мы подали апелляционную жалобу", - сказал собеседник агентства.

Мещанский суд Москвы 11 ноября приговорил Есипова к девяти годам колонии. Этот срок был назначен путём частичного сложения с приговором Симоновского суда, которым Есипов был осуждён в 2024 году за незаконную банковскую деятельность. Кроме того, суд назначил штраф 800 тысяч рублей.

Суд признал его виновным в мошенничестве на сумму 2,4 миллиарда рублей и в легализации денег (по части 4 статьи 159 и пунктам "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ ).

По делу был удовлетворен гражданский иск Минобороны на 2,4 миллиарда рублей в пользу Минобороны. Кроме того, конфисковано арестованное имущество на 1,944 миллиарда рублей.

Дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку Есипов признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. В прениях сторон прокурор просила назначить 12 лет лишения свободы со штрафом свыше 3,6 миллиона рублей.

В качестве отягчающих обстоятельств прокурор сочла совершение преступления в период мобилизации. Смягчающим - активное способствование раскрытию преступления и наличие несовершеннолетних детей на иждивении.

Кроме того, адвокаты просили учесть суд характеристики Есипова, который до возбуждения уголовного дела безвозмездно поставил на нужды СВО тысячу дронов на сумму 117,5 миллионов рублей, передал в Военно-инженерную академию Карбышева два 3D-принтера для печати БПЛА.

Дело в отношении других фигурантов - финансового директора ГК "Пикет" Виктории Антоновой и начальника службы безопасности компании Михаила Кальченко рассматривает этот же суд.