Россиянам раскрыли, кому положена тринадцатая зарплата в декабре

“Тринадцатая зарплата" — это по сути народное название годовой премии: дополнительного вознаграждения по итогам работы за календарный год, которое чаще всего выплачивают в декабре”, — пояснил он.

Однако Трудовой кодекс никак это вознаграждение не регламентирует и термина “тринадцатая зарплата” в нем нет. Право на нее возникает лишь если такая выплата прописана в трудовом или коллективном договоре, положении об оплате труда и премировании.