Россиянам раскрыли, кому положена тринадцатая зарплата в декабре - РИА Новости, 24.11.2025
02:17 24.11.2025
Россиянам раскрыли, кому положена тринадцатая зарплата в декабре
Россиянам раскрыли, кому положена тринадцатая зарплата в декабре
Работодатель вовсе не обязан платить тринадцатую зарплату в конце года. Какие есть основания для этой выплаты, агентству “Прайм” рассказал управляющий партнер... РИА Новости, 24.11.2025
общество
зарплата
https://ria.ru/20251120/doplata-2056157141.html
Новости
общество, зарплата
Общество, Зарплата
Россиянам раскрыли, кому положена тринадцатая зарплата в декабре

Кадровик Чихачев: работодатель не обязан выплачивать 13-ю зарплату

Подсчет денежных средств
Подсчет денежных средств. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Работодатель вовсе не обязан платить тринадцатую зарплату в конце года. Какие есть основания для этой выплаты, агентству “Прайм” рассказал управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.
“Тринадцатая зарплата" — это по сути народное название годовой премии: дополнительного вознаграждения по итогам работы за календарный год, которое чаще всего выплачивают в декабре”, — пояснил он.
Однако Трудовой кодекс никак это вознаграждение не регламентирует и термина “тринадцатая зарплата” в нем нет. Право на нее возникает лишь если такая выплата прописана в трудовом или коллективном договоре, положении об оплате труда и премировании.
В целом это поощрение за добросовестный труд или выдающиеся результаты, которое вправе выплатить работодатель. Однако в этом году автоматическую “тринадцатую” обещают все реже из-за издержек и осторожности бизнеса, заключил Чихачев.
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Юрист раскрыла, кому положена доплата за 25 лет стажа
20 ноября, 02:12
