Россиянам раскрыли, кому положена тринадцатая зарплата в декабре

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Работодатель вовсе не обязан платить тринадцатую зарплату в конце года. Какие есть основания для этой выплаты, агентству “Прайм” рассказал управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.
«
“Тринадцатая зарплата" — это по сути народное название годовой премии: дополнительного вознаграждения по итогам работы за календарный год, которое чаще всего выплачивают в декабре”, — пояснил он.
Однако Трудовой кодекс никак это вознаграждение не регламентирует и термина “тринадцатая зарплата” в нем нет. Право на нее возникает лишь если такая выплата прописана в трудовом или коллективном договоре, положении об оплате труда и премировании.
В целом это поощрение за добросовестный труд или выдающиеся результаты, которое вправе выплатить работодатель. Однако в этом году автоматическую “тринадцатую” обещают все реже из-за издержек и осторожности бизнеса, заключил Чихачев.
