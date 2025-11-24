https://ria.ru/20251124/zabajkale-2057137722.html
В Забайкалье проверят данные о новорожденном, найденном в туалете общежития
В Забайкалье проверят данные о новорожденном, найденном в туалете общежития - РИА Новости, 24.11.2025
В Забайкалье проверят данные о новорожденном, найденном в туалете общежития
Прокуратура проверяет данные о новорожденном младенце, которого нашли в общежитии колледжа в Забайкалье, сообщает в своём Тelegram-канале надзорное ведомство... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T13:58:00+03:00
2025-11-24T13:58:00+03:00
2025-11-24T13:58:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
https://ria.ru/20251124/tailand-2057135718.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
В Забайкалье проверят данные о новорожденном, найденном в туалете общежития
В Забайкалье проверят данные о найденном в общежитии колледжа новорожденном
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости.
Прокуратура проверяет данные о новорожденном младенце, которого нашли в общежитии колледжа в Забайкалье, сообщает в своём Тelegram-канале
надзорное ведомство региона.
В соцсетях утверждалось, что новорожденного младенца нашли в туалете колледжа в забайкальском Агинске: якобы студентка родила там и оставила ребёнка. Также распространилось видео, где девушка, надев защитные перчатки, вытаскивает лежащий на полу кабинки в туалете свёрток, из которого раздаются звуки. Увидев содержимое, испуганно говорит, что это ребёнок, и убегает.
"Прокуратура Агинского района организовала проверку по поступившей из дежурных служб информации и публикациям в социальных сетях об обнаружении накануне новорожденного в общежитии колледжа", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство установит обстоятельства произошедшего и оценит работу органов системы профилактики, а также организаций, которые осуществляют дородовое и послеродовое сопровождение. Кроме того, поставлен на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной правоохранительными органами.