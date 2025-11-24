В Забайкалье проверят данные о новорожденном, найденном в туалете общежития

В соцсетях утверждалось, что новорожденного младенца нашли в туалете колледжа в забайкальском Агинске: якобы студентка родила там и оставила ребёнка. Также распространилось видео, где девушка, надев защитные перчатки, вытаскивает лежащий на полу кабинки в туалете свёрток, из которого раздаются звуки. Увидев содержимое, испуганно говорит, что это ребёнок, и убегает.