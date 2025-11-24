Рейтинг@Mail.ru
В Югре повысили региональную выплату контрактникам - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 24.11.2025 (обновлено: 17:14 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/yugra-2057188045.html
В Югре повысили региональную выплату контрактникам
В Югре повысили региональную выплату контрактникам - РИА Новости, 24.11.2025
В Югре повысили региональную выплату контрактникам
Почти на 1 миллион рублей повышена региональная выплата заключающим контракт с Минобороны в Ханты-Мансийском автономном округе, с учетом федеральной поддержки... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T16:29:00+03:00
2025-11-24T17:14:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391080_0:35:3517:2013_1920x0_80_0_0_9194f29af1848b3b15873cf784564516.jpg
https://ria.ru/20251113/pravitelstvo-2054683366.html
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391080_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_daa429d7b90d85053d8ecca41f087c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ханты-мансийский автономный округ, россия, общество
Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Общество
В Югре повысили региональную выплату контрактникам

Размер выплаты контрактникам в Югре вырос почти на 1 млн рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Почти на 1 миллион рублей повышена региональная выплата заключающим контракт с Минобороны в Ханты-Мансийском автономном округе, с учетом федеральной поддержки размер выплаты достиг 4,1 миллиона рублей, сообщается на сайте правительства округа.
"Почти на 1 миллион рублей увеличили размер единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу. Теперь объем региональной поддержки 3,55 миллиона рублей. К этой сумме добавляются 400 тысяч рублей федеральной выплаты и 150 тысяч рублей – муниципальной. Общая сумма единовременной выплаты при заключении контракта — 4,1 миллиона рублей, и это самая большая выплата в России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом в Ханты-Мансийском автономном округе финансовая поддержка контрактников остаётся самой высокой в стране и постоянно увеличивается. После повышения выплаты за год службы воин-контрактник, подписавший документы в Югре, может получить около 8,6 миллиона рублей. Контракт может заключить любой гражданин РФ в возрасте 18-65 лет, иностранец или лицо без гражданства. Сделать это можно в военкоматах региона или пункте отбора на военную службу. Прописка в Югре при этом необязательна. Минимальный срок, на который заключается контракт, составляет один год. Военнослужащим предоставляется отпуск продолжительностью 15 суток каждые полгода службы.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В России выросло число контрактников, получающих компенсации вместо пенсии
13 ноября, 10:40
 
Ханты-Мансийский автономный округРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала