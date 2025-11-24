В Югре повысили региональную выплату контрактникам

ТЮМЕНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Почти на 1 миллион рублей повышена региональная выплата заключающим контракт с Минобороны в Ханты-Мансийском автономном округе, с учетом федеральной поддержки размер выплаты достиг 4,1 миллиона рублей, сообщается на сайте правительства округа.

"Почти на 1 миллион рублей увеличили размер единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу. Теперь объем региональной поддержки 3,55 миллиона рублей. К этой сумме добавляются 400 тысяч рублей федеральной выплаты и 150 тысяч рублей – муниципальной. Общая сумма единовременной выплаты при заключении контракта — 4,1 миллиона рублей, и это самая большая выплата в России", - говорится в сообщении.