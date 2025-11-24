https://ria.ru/20251124/yugra-2057188045.html
В Югре повысили региональную выплату контрактникам
ТЮМЕНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Почти на 1 миллион рублей повышена региональная выплата заключающим контракт с Минобороны в Ханты-Мансийском автономном округе, с учетом федеральной поддержки размер выплаты достиг 4,1 миллиона рублей, сообщается на сайте правительства округа.
"Почти на 1 миллион рублей увеличили размер единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу. Теперь объем региональной поддержки 3,55 миллиона рублей. К этой сумме добавляются 400 тысяч рублей федеральной выплаты и 150 тысяч рублей – муниципальной. Общая сумма единовременной выплаты при заключении контракта — 4,1 миллиона рублей, и это самая большая выплата в России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом в Ханты-Мансийском автономном округе
финансовая поддержка контрактников остаётся самой высокой в стране и постоянно увеличивается. После повышения выплаты за год службы воин-контрактник, подписавший документы в Югре, может получить около 8,6 миллиона рублей. Контракт может заключить любой гражданин РФ
в возрасте 18-65 лет, иностранец или лицо без гражданства. Сделать это можно в военкоматах региона или пункте отбора на военную службу. Прописка в Югре при этом необязательна. Минимальный срок, на который заключается контракт, составляет один год. Военнослужащим предоставляется отпуск продолжительностью 15 суток каждые полгода службы.