В Одесской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Измаиле Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й канал. РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
одесская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
одесская область
россия
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Измаиле Одесской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы