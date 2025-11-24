https://ria.ru/20251124/vzryv-2057097716.html
Над центром Донецка прогремел взрыв
Два мощных взрыва прогремело в небе над центром Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
донецк
донецк
донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецк
В небе над Донецком прогремели два взрыва