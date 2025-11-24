https://ria.ru/20251124/vzryv-2057037608.html
В Чернигове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в понедельник в Чернигове на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
чернигов
украина
чернигов
украина
чернигов, украина
Специальная военная операция на Украине, Чернигов, Украина
