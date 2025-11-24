Рейтинг@Mail.ru
СМИ: при взрыве в здании полиции в Пакистане погибли минимум три человека
07:20 24.11.2025 (обновлено: 11:29 24.11.2025)
СМИ: при взрыве в здании полиции в Пакистане погибли минимум три человека
Минимум 3 человека погибли в результате взрывов в штаб-квартире федеральной полиции в пакистанском городе Пешавар, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 24.11.2025
в мире
пешавар
пешавар
в мире, пешавар
В мире, Пешавар
© Getty Images / Anadolu/Hussain AliАвтомобили скорой помощи на месте взрывов в штаб-квартире федеральной полиции в городе Пешавар в Пакистане. 24 ноября 2025
Автомобили скорой помощи на месте взрывов в штаб-квартире федеральной полиции в городе Пешавар в Пакистане. 24 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Hussain Ali
Автомобили скорой помощи на месте взрывов в штаб-квартире федеральной полиции в городе Пешавар в Пакистане. 24 ноября 2025
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минимум 3 человека погибли в результате взрывов в штаб-квартире федеральной полиции в пакистанском городе Пешавар, передает агентство Рейтер.
"Минимум три человека погибли в результате подрыва смертника", - говорится в сообщении агентства.
О взрывах также сообщает местное издание Dawn. По его информации, минимум два взрыва прогремели в штаб-квартире федеральной полиции в Пешаваре.
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Индии арестовали четверых обвиняемых по делу о взрыве автомобиля в Дели
В мире
Пешавар
 
 
