СМИ: при взрыве в здании полиции в Пакистане погибли минимум три человека

Минимум 3 человека погибли в результате взрывов в штаб-квартире федеральной полиции в пакистанском городе Пешавар, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T07:20:00+03:00
2025-11-24T07:20:00+03:00
2025-11-24T11:29:00+03:00
