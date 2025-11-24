https://ria.ru/20251124/vzryv-2057017676.html
В Харькове после взрывов начался сильный пожар
Сильный пожар наблюдается в Харькове после серии взрывов, также поврежден объект энергетической инфраструктуры, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.11.2025
