Международная выставка "Мебель-2025" открылась в Москве

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Международная выставка "Мебель, фурнитура и обивочные материалы" – "Мебель-2025" открылась в понедельник в МВЦ "Крокус Экспо", передает корреспондент РИА Новости.

"Мебель-2025" – основная площадка для презентации новинок и передовых решений в мебельной индустрии России и Восточной Европы. Она собирает ведущих производителей, поставщиков и дизайнеров для демонстрации последних достижений отрасли.

"Это главное событие года для всей мебельной индустрии России и стран-партнеров. Здесь не просто демонстрируется продукция – здесь задается вектор развития на год вперед, здесь рождаются новые партнерства и открываются уникальные возможности. Выставка в этом году действительно грандиозна: 737 компаний из восьми стран (Россия, Беларусь, Индия, Казахстан, Турция, Китай, Италия, Узбекистан) на площади 50 тысяч квадратных метров. Коллективными стендами представлены девять российских регионов (Брянская, Вологодская, Калининградская, Московская, Рязанская, Ульяновская области, Республика Татарстан, Севастополь, Удмуртская Республика)", – сказал заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов.

Он выделил направления трендов, которые задают тон выставке: интеллектуальную мебель, устойчивое развитие и экологичность, гиперфункциональность и трансформации, а также новые материалы и текстуры.

Экспозиция включает новинки в категориях: мебель для жилых помещений, загородных домов и общественных пространств; специализированная мебель; аксессуары и предметы интерьера; материалы, комплектующие и фурнитура; мебельные и интерьерные ткани; дизайн интерьера и мебели; smart-технологии и многое другое.

Впервые на выставке представлен спецпроект "Дизайн-аллея" – экспозиция авторской мебели и предметов декора, которые отражают актуальные тренды предметного дизайна.

В этом году деловая программа выставки включает более 40 событий – стратегические сессии, форумы, конференции, практические кейсы и мероприятия для профессионалов мебельной отрасли.

Заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" добавил, что в этом году впервые представлены новые форматы мероприятий – в частности в зале №15 в течение всех дней выставки будет проходить ток-шоу "Линия распила".

Открыла выставку VIII Всероссийская конференция производителей мебели. Участники обсуждали падение и динамику рынка; динамику продаж мебели на маркетплейсах; взаимодействие с DIY-сетями; ИИ и платформенную экономику; взаимодействие с поставщиками комплектующих, древесных плит, фурнитуры и оборудования; обязательную маркировку мебельной продукции. Также прошли обсуждения актуальных мер господдержки.

Модератор конференции, генеральный директор ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Тимур Иртуганов отметил, что мероприятие впервые проводится в формате B2B.

Событие открылось с торжественных поздравлений и вручений свидетельств тем, кто присоединился к организации. Свидетельства и почетные грамоты также вручались и компаниям-юбилярам, которые присутствуют в ассоциации.

"Сегодня здесь на этой сцене интровизированы довольно сильные и мощные руководители, которые каждый в своем направлении делают очень важную задачу, которая сегодня нужна отрасли. Я подумал, что мы сегодня подумаем и решим, что же необходимо нам делать дальше и куда направить усилия ассоциации, учитывая, что это самый мощный инструмент сегодня в отрасли. Я вас всех поздравляю с открытием выставки", – сказал другой модератор конференции, генеральный директор "Первой мебельной фабрики", президент АМДПР Александр Шестаков.

Также в течение конференции было принято решение создать отдельное направление в рамках ассоциации, которая будет заниматься исключительно фанерной отраслью – АМДПР эту идею поддержала.