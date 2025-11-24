Российские компании участвуют в главной строительной выставке региона MENA

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Крупнейшая серия специализированных строительных мероприятий The Big 5 2025 в Дубае (ОАЭ) вновь собрала ведущих международных поставщиков и покупателей из региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) - 30 российских компаний из 17 регионов участвуют в мероприятии в рамках коллективной экспозиции Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) "Сделано в России", сообщает центр.

Для них РЭЦ организует порядка 200 встреч с потенциальными коммерческими партнерами из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

"Эта выставка ежегодно собирает ведущих международных поставщиков и покупателей, охватывая все аспекты строительной индустрии. От внешней оболочки здания и специализированных конструкций до интерьеров и отделки, The Big 5 2025 предлагает широкий спектр продуктовых секторов. Особое внимание уделяется современным строительным инструментам, средствам индивидуальной защиты, цифровым строительным продуктам и услугам, интеллектуальным системам, модульному строительству и технологиям, использующим солнечную энергию. Такое разнообразие делает выставку универсальной платформой для любой компании, работающей в строительной сфере и стремящейся к инновациям", - говорится в сообщении.

Среди участников коллективного стенда РЭЦ - волгоградская производственная компания "Сад радости", получившая в 2025 году статус малой технологической компании. На выставке в Дубае она представила свою прорывную разработку - системы затенения из уникального плетеного композитного материала. Этот материал способен выдерживать экстремальные температуры до +80°C, агрессивное солнечное излучение и жесткое ультрафиолетовое воздействие, характерные для стран Востока, при этом не подвергаясь коррозии и не меняя цвет. Визуально материал напоминает натуральный ротанг, что уже вызвало большой интерес у архитекторов.

"Наш материал уже заинтересовал представителей Дубая, Саудовской Аравии, Катара и Омана. Системы затенения были отмечены многими как уникальное решение для их региона, где традиционные материалы, будь то натуральные или синтетические, быстро разрушаются под воздействием солнца и теряют свои свойства. Композит же демонстрирует исключительную стойкость, что делает его идеальным для пергол, навесов и заборов", - рассказала директор компании Ольга Ермаченко. Помимо систем затенения, компания также представила световые фигуры из композита.

Еще одним участником является компания "Сибирские Строительные Решения" из Новосибирской области, специализирующаяся на производстве, аренде и продаже вакуумных захватов для монтажа стекла и сэндвич-панелей весом до 2 тонн. Компания гордится высокой степенью локализации: 90% комплектующих производятся собственными силами в России. Их уникальная технология силиконового уплотнителя (в отличие от резиновых у конкурентов) позволяет оборудованию стабильно работать в широком диапазоне температур - от -50 до +50 градусов Цельсия.

"На рынке, конечно, есть аналоги нашего оборудования, в том числе от более крупных российских и китайских производителей. Однако китайские решения, будучи дешевле, зачастую уступают в качестве и не предусматривают гарантийного или сервисного обслуживания. Мы же предлагаем полностью отечественную разработку с уникальным силиконовым уплотнителем, что гарантирует надежность и долговечность, критически важные для высокоточных монтажных работ в любых климатических условиях", - уточнил генеральный директор компании Ренат Серазетдинов.

Компания из Екатеринбурга "Оптимус сити" представит на выставке запатентованную потолочную систему, не имеющую аналогов в мире - металлический потолок-трансформер. Область его применения: ж/д вокзалы, аэропорты, торговые и бизнес центры и госучреждения, места общего пользования. Как рассказали в компании, для "Оптимус сити" участие в выставке Big 5 является первым опытом участия в мероприятии международного формата. Перед молодым брендом стоит амбициозная задача выхода на международный рынок.

В числе участников выставки Big 5 Global - завод строительных и промышленных механизмов VPK - компания из Московской области, специализирующаяся на разработке и производстве высококачественного оборудования для строительной и промышленной отраслей, а также предлагающая инновационные решения для строительства. На стенде представлена продукция, включающая глубинные и площадочные вибраторы, работающие как от сети электропитания 42 В, так и от электрической сети с напряжением 220 В или 380 В. Также в ассортименте: преобразователи частоты для вибраторов, которые регулируют частоту электропитания в соответствии с техническими требованиями оборудования. Компания гордится тем, что производит свою продукцию по полному циклу, что позволяет обеспечивать высокий уровень контроля качества на всех этапах.

"Наша продукция используется тысячами предприятий в России и за рубежом, и это подтверждает её высокое качество и надежность. Мы уверены в каждом произведённом нами товаре, так как вся продукция проходит строгий контроль и тестирование. А наличие собственной сервисной службы гарантирует нашим клиентам оперативную помощь и высокий уровень обслуживания", — отметил генеральный директор компании Владислав Кубасов.

Участие российских компаний в такой значимой международной выставке стало возможным благодаря комплексной поддержке Российского экспортного центра. РЭЦ организует коллективные стенды под брендом "Сделано в России", предоставляя экспортерам софинансирование аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов, а также помощь в поиске и организации деловых встреч с потенциальными партнерами.

Вся необходимая экспортеру информация о том, как принять участие в международных выставках или бизнес-миссиях при поддержке РЭЦ, собрана на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт". На главной странице сервиса "Мероприятия" выставки и бизнес-миссии представлены в хронологическом порядке. Найти подходящее событие можно с помощью фильтров: по названию, дате, стране, отрасли и рынку сбыта. На карточке каждого мероприятия размещена вся необходимая экспортеру информация: отраслевая принадлежность, даты проведения и регистрации, какие затраты и в каком объеме подлежат софинансированию.

При участии в коллективном стенде под брендом "Сделано в России" экспортер получает поддержку в части компенсации аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов, в поиске и организации деловых встреч с потенциальными партнерами и др. На поддержку могут рассчитывать компании, зарегистрированные в РФ, не имеющие задолженностей по налогам и сборам.