Додик отверг претензии оппозиции к выборам в РС БиГ

БЕЛГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик отверг претензии оппозиции к ходу и результатам выборов президента РС БиГ и требования о повторном голосовании в ряде населенных пунктов.

По данным ЦИК БиГ, по итогам обработки данных с 92,79% участков кандидат на пост президента РС БиГ от СНСД Синиша Каран лидирует с 50,3% голосов, претендент крупнейшей оппозиционной Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша получает 48,37%, еще четыре кандидата получают каждый менее 1%. Блануша заявил в понедельник, что потребует повторного голосования в городах Добой, Зворник и поселке Лакташи, где живет семья Додика

"Отвергаем утверждения оппозиции в связи с местами, где мы получили значительное число голосов. Мы же не оспариваем, что в Баня-Луке потеряли 14 тысяч (голосов – ред.), если бы мы размышляли как они, должны бы были требовать повторных выборов в Баня-Луке, но мы их не требуем. Не будет повторного голосования и в Добое или где-то еще, и не было нарушений, которые бы на это указывали. Это могут быть только нездоровые амбиции некоторых людей или нечто, что может дойти и до ЦИК, но уверен, что людям больше не до того. Эта завершенная история называется провал Шмидта, мусульман в Сараево и оппозиции в РС... Для нас выборы закончены и точка", - сказал Додик на брифинге в штабе политсилы в понедельник, трансляцию вело Радио и телевидение Республики Сербской

ЦИК БиГ сообщил в ночь на понедельник, что повторное голосование будет проведено 30 ноября на одном участке в муниципалитете Кнежево, где снег и отключение электричества помешали открытию места для голосования.

Правящая СНСД указала в ночь на понедельник, что отрыв между их кандидатом и оппозиционным составляет около 9 тысяч голосов, и призвала оппонентов из СДС и оппозиции "вести себя серьезно, не обманывать общественность и, каким бы ни был результат, признать его".

Лидер правящей в Республике Сербской СНСД Милорад Додик в ночь на понедельник уже провозгласил победу партийного кандидата Синиши Карана на досрочных выборах президента РС БиГ.

Он также заявил, что его оппоненты после выборов президента РС БиГ и победы его соратника Синиша Карана получили "двух Додиков", которые будут бороться за права РС БиГ. Уход с поста и участие в волеизъявлении стали для Додика вынужденным шагом, в начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у президента РС и назначила досрочные выборы.

Суд БиГ в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.

На период между отзывом мандата и выборами парламент РС БиГ утвердил кандидатуру советницы президента Милорада Додика - Аны Тришич-Бабич - на должность временно исполняющей обязанности президента.