Рейтинг@Mail.ru
Додик отверг претензии оппозиции к выборам в РС БиГ - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/vybory-2057254432.html
Додик отверг претензии оппозиции к выборам в РС БиГ
Додик отверг претензии оппозиции к выборам в РС БиГ - РИА Новости, 24.11.2025
Додик отверг претензии оппозиции к выборам в РС БиГ
Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик отверг претензии оппозиции к РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T20:37:00+03:00
2025-11-24T20:37:00+03:00
в мире
республика сербская
сараево
босния и герцеговина
милорад додик
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033662678_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5bf1d2e735400b2c047ac1b8bebdc652.jpg
https://ria.ru/20251122/posol-2056759357.html
https://ria.ru/20251121/serbskaya-2056487463.html
республика сербская
сараево
босния и герцеговина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033662678_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_22e72c37385adb51ec77f8e353663d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика сербская, сараево, босния и герцеговина, милорад додик, оон
В мире, Республика Сербская, Сараево, Босния и Герцеговина, Милорад Додик, ООН
Додик отверг претензии оппозиции к выборам в РС БиГ

Додик отверг требования оппозиции о повторном голосовании в РС БиГ

© AP Photo / Radivoje PavicicПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Radivoje Pavicic
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик отверг претензии оппозиции к ходу и результатам выборов президента РС БиГ и требования о повторном голосовании в ряде населенных пунктов.
По данным ЦИК БиГ, по итогам обработки данных с 92,79% участков кандидат на пост президента РС БиГ от СНСД Синиша Каран лидирует с 50,3% голосов, претендент крупнейшей оппозиционной Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша получает 48,37%, еще четыре кандидата получают каждый менее 1%. Блануша заявил в понедельник, что потребует повторного голосования в городах Добой, Зворник и поселке Лакташи, где живет семья Додика.
Посол России в Боснии и Герцеговине (БиГ) Игорь Калабухов - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Игорь Калабухов: в БиГ необходимо прекратить внешний протекторат
22 ноября, 09:00
"Отвергаем утверждения оппозиции в связи с местами, где мы получили значительное число голосов. Мы же не оспариваем, что в Баня-Луке потеряли 14 тысяч (голосов – ред.), если бы мы размышляли как они, должны бы были требовать повторных выборов в Баня-Луке, но мы их не требуем. Не будет повторного голосования и в Добое или где-то еще, и не было нарушений, которые бы на это указывали. Это могут быть только нездоровые амбиции некоторых людей или нечто, что может дойти и до ЦИК, но уверен, что людям больше не до того. Эта завершенная история называется провал Шмидта, мусульман в Сараево и оппозиции в РС... Для нас выборы закончены и точка", - сказал Додик на брифинге в штабе политсилы в понедельник, трансляцию вело Радио и телевидение Республики Сербской.
ЦИК БиГ сообщил в ночь на понедельник, что повторное голосование будет проведено 30 ноября на одном участке в муниципалитете Кнежево, где снег и отключение электричества помешали открытию места для голосования.
Правящая СНСД указала в ночь на понедельник, что отрыв между их кандидатом и оппозиционным составляет около 9 тысяч голосов, и призвала оппонентов из СДС и оппозиции "вести себя серьезно, не обманывать общественность и, каким бы ни был результат, признать его".
Лидер правящей в Республике Сербской СНСД Милорад Додик в ночь на понедельник уже провозгласил победу партийного кандидата Синиши Карана на досрочных выборах президента РС БиГ.
Он также заявил, что его оппоненты после выборов президента РС БиГ и победы его соратника Синиша Карана получили "двух Додиков", которые будут бороться за права РС БиГ. Уход с поста и участие в волеизъявлении стали для Додика вынужденным шагом, в начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у президента РС и назначила досрочные выборы.
Суд БиГ в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.
На период между отзывом мандата и выборами парламент РС БиГ утвердил кандидатуру советницы президента Милорада Додика - Аны Тришич-Бабич - на должность временно исполняющей обязанности президента.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
Посол России в Боснии и Герцеговине (БиГ) Игорь Калабухов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Посол назвал причину выборов в Республике Сербской
21 ноября, 05:28
 
В миреРеспублика СербскаяСараевоБосния и ГерцеговинаМилорад ДодикООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала