Додик отверг претензии оппозиции к выборам в РС БиГ

БЕЛГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик отверг претензии оппозиции к ходу и результатам выборов президента РС БиГ и требования о повторном голосовании в ряде населенных пунктов.
По данным ЦИК БиГ, по итогам обработки данных с 92,79% участков кандидат на пост президента РС БиГ от СНСД Синиша Каран лидирует с 50,3% голосов, претендент крупнейшей оппозиционной Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша получает 48,37%, еще четыре кандидата получают каждый менее 1%. Блануша заявил в понедельник, что потребует повторного голосования в городах Добой, Зворник и поселке Лакташи, где живет семья Додика.
"Отвергаем утверждения оппозиции в связи с местами, где мы получили значительное число голосов. Мы же не оспариваем, что в Баня-Луке потеряли 14 тысяч (голосов – ред.), если бы мы размышляли как они, должны бы были требовать повторных выборов в Баня-Луке, но мы их не требуем. Не будет повторного голосования и в Добое или где-то еще, и не было нарушений, которые бы на это указывали. Это могут быть только нездоровые амбиции некоторых людей или нечто, что может дойти и до ЦИК, но уверен, что людям больше не до того. Эта завершенная история называется провал Шмидта, мусульман в Сараево и оппозиции в РС... Для нас выборы закончены и точка", - сказал Додик на брифинге в штабе политсилы в понедельник, трансляцию вело Радио и телевидение Республики Сербской.
ЦИК БиГ сообщил в ночь на понедельник, что повторное голосование будет проведено 30 ноября на одном участке в муниципалитете Кнежево, где снег и отключение электричества помешали открытию места для голосования.
Правящая СНСД указала в ночь на понедельник, что отрыв между их кандидатом и оппозиционным составляет около 9 тысяч голосов, и призвала оппонентов из СДС и оппозиции "вести себя серьезно, не обманывать общественность и, каким бы ни был результат, признать его".
Лидер правящей в Республике Сербской СНСД Милорад Додик в ночь на понедельник уже провозгласил победу партийного кандидата Синиши Карана на досрочных выборах президента РС БиГ.
Он также заявил, что его оппоненты после выборов президента РС БиГ и победы его соратника Синиша Карана получили "двух Додиков", которые будут бороться за права РС БиГ. Уход с поста и участие в волеизъявлении стали для Додика вынужденным шагом, в начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у президента РС и назначила досрочные выборы.
Суд БиГ в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.
На период между отзывом мандата и выборами парламент РС БиГ утвердил кандидатуру советницы президента Милорада Додика - Аны Тришич-Бабич - на должность временно исполняющей обязанности президента.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
