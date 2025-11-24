Кандидат от оппозиции потребует перевыборов в трех городах РC БиГ

БЕЛГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Кандидат на пост президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) от крупнейшей оппозиционной Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша заявил в соцсетях, что потребует повторного голосования в трех городах.

По данным Центральной избирательной комиссии БиГ по итогам обработки данных с 92,79% участков, кандидат на пост президента РС БиГ от правящей партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Синиша Каран лидирует с 50,3% голосов, Блануша получает 48,37%, еще четыре кандидата - менее 1% каждый.

"Эти выборы все еще не завершены – будут завершены, когда избирательный процесс повторится в населенных пунктах Добой, Зворник и Лакташи, где благодаря избирательным манипуляциям результаты не отражают волю народа", - написал кандидат от СДС в своем аккаунте Facebook *.

ЦИК БиГ сообщил во вторник, что повторное голосование будет проведено 30 ноября на одном участке в муниципалитете Кнежево, где снег и отключение электричества помешали открытию места для голосования.

Правящая СНСД указала в ночь на понедельник, что отрыв между их кандидатом и оппозиционным составляет около 9 тысяч голосов и призвала оппонентов из СДС и оппозиции "вести себя серьезно, не обманывать общественность и, каким бы ни был результат, признать его".