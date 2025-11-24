Рейтинг@Mail.ru
Кандидат от оппозиции потребует перевыборов в трех городах РC БиГ
24.11.2025
Кандидат от оппозиции потребует перевыборов в трех городах РC БиГ
Кандидат от оппозиции потребует перевыборов в трех городах РC БиГ - РИА Новости, 24.11.2025
Кандидат от оппозиции потребует перевыборов в трех городах РC БиГ
Кандидат на пост президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) от крупнейшей оппозиционной Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша... РИА Новости, 24.11.2025
в мире
россия
республика сербская
милорад додик
россия
республика сербская
Новости
в мире, россия, республика сербская, милорад додик, facebook
В мире, Россия, Республика Сербская, Милорад Додик, Facebook
Кандидат от оппозиции потребует перевыборов в трех городах РC БиГ

Кандидат в президенты РC БиГ Блануша требует повторного голосования в 3 городах

© Фото : соцсети Бранко БланушаКандидат на пост президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины от крупнейшей оппозиционной Сербской демократической партии Бранко Блануша
Кандидат на пост президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины от крупнейшей оппозиционной Сербской демократической партии Бранко Блануша - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : соцсети Бранко Блануша
Кандидат на пост президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины от крупнейшей оппозиционной Сербской демократической партии Бранко Блануша
БЕЛГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Кандидат на пост президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) от крупнейшей оппозиционной Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша заявил в соцсетях, что потребует повторного голосования в трех городах.
По данным Центральной избирательной комиссии БиГ по итогам обработки данных с 92,79% участков, кандидат на пост президента РС БиГ от правящей партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Синиша Каран лидирует с 50,3% голосов, Блануша получает 48,37%, еще четыре кандидата - менее 1% каждый.
"Эти выборы все еще не завершены – будут завершены, когда избирательный процесс повторится в населенных пунктах Добой, Зворник и Лакташи, где благодаря избирательным манипуляциям результаты не отражают волю народа", - написал кандидат от СДС в своем аккаунте Facebook *.
ЦИК БиГ сообщил во вторник, что повторное голосование будет проведено 30 ноября на одном участке в муниципалитете Кнежево, где снег и отключение электричества помешали открытию места для голосования.
Правящая СНСД указала в ночь на понедельник, что отрыв между их кандидатом и оппозиционным составляет около 9 тысяч голосов и призвала оппонентов из СДС и оппозиции "вести себя серьезно, не обманывать общественность и, каким бы ни был результат, признать его".
Лидер правящей в Республике Сербской СНСД Милорад Додик в ночь на понедельник уже провозгласил победу партийного кандидата Синиши Карана на досрочных выборах президента РС БиГ.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
