Додик провозгласил победу кандидата правящей партии на выборах главы РС БиГ

© AP Photo / Radivoje Pavicic Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик голосует на избирательном участке в Лакташи, к северо-западу от Сараево, Босния

БАНЯ-ЛУКА (Республика Сербская БиГ), 24 ноя – РИА Новости. Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик провозгласил победу ее кандидата Синиши Карана на досрочных выборах президента РС БиГ.

"На выборах победил кандидат СНСД Синиша Каран, поздравляю его с этой победой", - заявил Додик на брифинге в штабе партии и отметил, что отрыв от ближайшего оппонента составляет девять тысяч голосов.

По данным членов избирательных комиссий от правящей партии, по итогам подсчета данных с 95,61% участков кандидат СНСД Синиша Каран получил 208 988 голосов, а кандидат Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша – 200 558 голосов.

Как ранее сообщил корреспондент РИА Новости, избирательные участки в центре столицы РС БиГ Баня-Луке закрылись ровно в 19.00 по местному времени (21.00 мск). В момент закрытия участков перед ними не было очередей и большого скопления голосующих. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка составила 35,78, первые результаты огласят в 23.00 (01.00 мск).

МВД Республики Сербской БиГ сообщало в течение дня, что день голосования проходит без инцидентов. МВД также сообщило о запрете движения грузового транспорта и транспортировки взрывчатых веществ и оружия до 06.00 (08.00 мск) вторника.

Глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик ранее призвал сограждан участвовать в выборах президента 23 ноября и поддержать кандидатуру бывшего главы МВД Синиши Карана. Уход с поста и участие в волеизъявлении стали для Додика вынужденным шагом, в начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у президента РС и назначила досрочные выборы.

В субботу Додик заявил в телеэфире, что предложил Карана, потому что тот его соратник и "это будет преемственностью политики".

Суд БиГ в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.

На период между отзывом мандата и выборами парламент РС БиГ утвердил кандидатуру советницы президента Милорада Додика - Аны Тришич-Бабич - на должность временно исполняющей обязанности президента.

Всего на пост президента РС БиГ претендуют шесть кандидатов, основная борьба ожидается между Синишей Караном от правящего Союза независимых социал-демократов (СНСД) и Бранко Блануша из оппозиционной Сербской демократической партии (СДС).

Остальные четверо кандидатов: Драган Джоканович из "Союза за новую политику", Никола Лазаревич из "Экологической партии (Республики) Сербской" и два независимых кандидата - Игор Гашевич и Славко Драгичевич.

Берлине, Выборы в Республике Сербской проводит Центральная избирательная комиссия БиГ, правом голоса обладали 1 264 364 избирателей из них 20,6 тысяч голосуют по почте, 258 – в диппредставительствах Вене Белграде и генконсульстве в Мюнхене , остальные на 2 211 участках в РС БиГ и еще 4,7 тысячи избирателей - на дому. Голосование проходило в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 19.00 (21.00 мск). ЦИК аккредитовал 639 наблюдателей от НКО, политических партий и международных организаций.