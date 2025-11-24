СМИ: из-за активности вулкана в Индонезии эвакуировали сотни жителей

Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии. Архивное фото

ДЖАКАРТА, 24 ноя - РИА Новости. Сотни жителей индонезийской провинции Восточная Ява были вынуждены покинуть свои дома после усиления активности вулкана Семеру, который повредил жилые постройки, объекты инфраструктуры и сельскохозяйственные угодья, сообщает портал Jakarta Globe

Извержение произошло 19 ноября, причем вулкан выбросил столб пепла высотой 2000 метров. Правительство округа Лумаджанг объявило чрезвычайное положение до 26 ноября 2025 года в качестве меры предосторожности на случай новых извержений.

По данным местных властей, лавовые и холодные пирокластические потоки затронули несколько деревень в округе Люмажанг, где организованы пункты временного размещения.

"Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) сообщило в понедельник, что извержение вулкана Семеру за последнюю неделю разрушило 21 дом, общественные объекты и 205 гектаров сельскохозяйственных угодий, а также серьёзно ранило трёх жителей деревни", - пишет издание.

По его данным, более 500 жителей трёх деревень разместились во временных эвакуационных центрах, расположенных в зданиях школ.