https://ria.ru/20251124/vulkan-2057036719.html
СМИ: из-за активности вулкана в Индонезии эвакуировали сотни жителей
СМИ: из-за активности вулкана в Индонезии эвакуировали сотни жителей - РИА Новости, 24.11.2025
СМИ: из-за активности вулкана в Индонезии эвакуировали сотни жителей
Сотни жителей индонезийской провинции Восточная Ява были вынуждены покинуть свои дома после усиления активности вулкана Семеру, который повредил жилые... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T07:38:00+03:00
2025-11-24T07:38:00+03:00
2025-11-24T07:38:00+03:00
в мире
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836207000_0:280:2696:1797_1920x0_80_0_0_9663b9677c53d5e0c970357c94efa9b5.jpg
https://ria.ru/20251116/izverzhenie-2055248234.html
https://ria.ru/20251115/vulkan-2055119620.html
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836207000_300:0:2696:1797_1920x0_80_0_0_8589813704fb82a899ffb86f3902d2a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия
СМИ: из-за активности вулкана в Индонезии эвакуировали сотни жителей
Jakarta Globe: из-за активности вулкана Семеру эвакуировали сотни жителей
ДЖАКАРТА, 24 ноя - РИА Новости.
Сотни жителей индонезийской провинции Восточная Ява были вынуждены покинуть свои дома после усиления активности вулкана Семеру, который повредил жилые постройки, объекты инфраструктуры и сельскохозяйственные угодья, сообщает портал Jakarta Globe
.
Извержение произошло 19 ноября, причем вулкан выбросил столб пепла высотой 2000 метров. Правительство округа Лумаджанг объявило чрезвычайное положение до 26 ноября 2025 года в качестве меры предосторожности на случай новых извержений.
По данным местных властей, лавовые и холодные пирокластические потоки затронули несколько деревень в округе Люмажанг, где организованы пункты временного размещения.
"Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) сообщило в понедельник, что извержение вулкана Семеру за последнюю неделю разрушило 21 дом, общественные объекты и 205 гектаров сельскохозяйственных угодий, а также серьёзно ранило трёх жителей деревни", - пишет издание.
По его данным, более 500 жителей трёх деревень разместились во временных эвакуационных центрах, расположенных в зданиях школ.
Вооруженные силы Индонезии
направили 650 солдат в пострадавшие районы для поддержки усилий по оказанию помощи.