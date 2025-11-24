Рейтинг@Mail.ru
СМИ: из-за активности вулкана в Индонезии эвакуировали сотни жителей - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:38 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/vulkan-2057036719.html
СМИ: из-за активности вулкана в Индонезии эвакуировали сотни жителей
СМИ: из-за активности вулкана в Индонезии эвакуировали сотни жителей - РИА Новости, 24.11.2025
СМИ: из-за активности вулкана в Индонезии эвакуировали сотни жителей
Сотни жителей индонезийской провинции Восточная Ява были вынуждены покинуть свои дома после усиления активности вулкана Семеру, который повредил жилые... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T07:38:00+03:00
2025-11-24T07:38:00+03:00
в мире
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836207000_0:280:2696:1797_1920x0_80_0_0_9663b9677c53d5e0c970357c94efa9b5.jpg
https://ria.ru/20251116/izverzhenie-2055248234.html
https://ria.ru/20251115/vulkan-2055119620.html
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836207000_300:0:2696:1797_1920x0_80_0_0_8589813704fb82a899ffb86f3902d2a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия
В мире, Индонезия
СМИ: из-за активности вулкана в Индонезии эвакуировали сотни жителей

Jakarta Globe: из-за активности вулкана Семеру эвакуировали сотни жителей

© AP PhotoИзвержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии
Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo
Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 24 ноя - РИА Новости. Сотни жителей индонезийской провинции Восточная Ява были вынуждены покинуть свои дома после усиления активности вулкана Семеру, который повредил жилые постройки, объекты инфраструктуры и сельскохозяйственные угодья, сообщает портал Jakarta Globe.
Извержение произошло 19 ноября, причем вулкан выбросил столб пепла высотой 2000 метров. Правительство округа Лумаджанг объявило чрезвычайное положение до 26 ноября 2025 года в качестве меры предосторожности на случай новых извержений.
Извержение вулкана Сакурадзима - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима
16 ноября, 05:24
По данным местных властей, лавовые и холодные пирокластические потоки затронули несколько деревень в округе Люмажанг, где организованы пункты временного размещения.
"Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) сообщило в понедельник, что извержение вулкана Семеру за последнюю неделю разрушило 21 дом, общественные объекты и 205 гектаров сельскохозяйственных угодий, а также серьёзно ранило трёх жителей деревни", - пишет издание.
По его данным, более 500 жителей трёх деревень разместились во временных эвакуационных центрах, расположенных в зданиях школ.
Вооруженные силы Индонезии направили 650 солдат в пострадавшие районы для поддержки усилий по оказанию помощи.
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,7 километра
15 ноября, 05:30
 
В миреИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала