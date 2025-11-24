https://ria.ru/20251124/vsu-2057197898.html
Сальдо прокомментировал приговор украинскому шпиону
Сальдо прокомментировал приговор украинскому шпиону - РИА Новости, 24.11.2025
Сальдо прокомментировал приговор украинскому шпиону
Сведения, которые передавал украинский шпион по фамилии Голодный, осужденный в Геническе на 12 лет за шпионаж, использовались для ударов по российским военным,... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T16:55:00+03:00
2025-11-24T16:55:00+03:00
2025-11-24T16:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
геническ
херсонская область
владимир сальдо
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
https://ria.ru/20250312/peterburg-2004491707.html
россия
геническ
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, геническ, херсонская область , владимир сальдо, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Геническ, Херсонская область , Владимир Сальдо, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Сальдо прокомментировал приговор украинскому шпиону
Сальдо: ВСУ атаковали по наводке от осужденного в Геническе украинского шпиона