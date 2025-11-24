Сальдо прокомментировал приговор украинскому шпиону

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Сведения, которые передавал украинский шпион по фамилии Голодный, осужденный в Геническе на 12 лет за шпионаж, использовались для ударов по российским военным, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.