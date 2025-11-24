Рейтинг@Mail.ru
Сальдо прокомментировал приговор украинскому шпиону - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/vsu-2057197898.html
Сальдо прокомментировал приговор украинскому шпиону
Сальдо прокомментировал приговор украинскому шпиону - РИА Новости, 24.11.2025
Сальдо прокомментировал приговор украинскому шпиону
Сведения, которые передавал украинский шпион по фамилии Голодный, осужденный в Геническе на 12 лет за шпионаж, использовались для ударов по российским военным,... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T16:55:00+03:00
2025-11-24T16:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
геническ
херсонская область
владимир сальдо
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
https://ria.ru/20250312/peterburg-2004491707.html
россия
геническ
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, геническ, херсонская область , владимир сальдо, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Геническ, Херсонская область , Владимир Сальдо, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Сальдо прокомментировал приговор украинскому шпиону

Сальдо: ВСУ атаковали по наводке от осужденного в Геническе украинского шпиона

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Сведения, которые передавал украинский шпион по фамилии Голодный, осужденный в Геническе на 12 лет за шпионаж, использовались для ударов по российским военным, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее Херсонский облсуд приговорил местного жителя к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Киева. Мужчина в сентябре-октябре 2023 года собирал и передавал спецслужбам Украины сведения о местах сосредоточения российских военнослужащих и военной техники, сообщили журналистам в региональном управлении ФСБ России.
"Херсонский областной суд вынес обвинительный приговор шпиону Николаю Голодному… Информацию шпион передавал через мессенджер представителям украинской разведки. Эти сведения использовались для нанесения ударов по позициям российских военнослужащих", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
"Предательство никогда не остаётся без ответа. Каждый, кто угрожает России, неизбежно получит суровое наказание", - добавил он.
Гражданин Украины Владислав Сугаков в зале суда - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Петербурге украинского шпиона приговорили к десяти годам колонии
12 марта, 11:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГеническХерсонская областьВладимир СальдоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала