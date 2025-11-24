Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 235 военных ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 24.11.2025
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 235 военных ВСУ
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 235 военных ВСУ
ВСУ за сутки потеряли более 235 боевиков и две боевые бронемашины в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T12:52:00+03:00
2025-11-24T12:52:00+03:00
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 235 военных ВСУ

Российский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 235 боевиков и две боевые бронемашины в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кривая Лука, Николаевка, Степановка, Краматорск, Васюковка, Иванополье и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что противник потерял более 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада материальных средств и горючего.
