Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 235 военных ВСУ
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 235 военных ВСУ - РИА Новости, 24.11.2025
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 235 военных ВСУ
ВСУ за сутки потеряли более 235 боевиков и две боевые бронемашины в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
краматорск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
краматорск
Новости
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 235 военных ВСУ
