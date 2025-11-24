ВСУ атаковали электроподстанцию в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию в селе Дудчино Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В Дудчино Каховского МО в результате атаки БПЛА повреждена электроподстанция", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, удар по электроподстанции временно оставил без света 69 тысяч человек в 108 населенных пунктах.
"Электроснабжение восстановлено в кратчайшие сроки", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
