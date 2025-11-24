Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли массированный удар по одному из округов в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:42 24.11.2025
ВСУ нанесли массированный удар по одному из округов в Запорожской области
ВСУ нанесли массированный удар по одному из округов в Запорожской области - РИА Новости, 24.11.2025
ВСУ нанесли массированный удар по одному из округов в Запорожской области
Украинские войска нанесли массированный удар по Каменско-Днепровскому округу в Запорожской области, повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор региона РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
2025
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли массированный удар по одному из округов в Запорожской области

Балицкий: ВСУ нанесли массированный удар по Каменско-Днепровскому округу

Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по Каменско-Днепровскому округу в Запорожской области, повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"За прошедшие сутки зафиксировано не менее двенадцати ударов со стороны ВСУ по Каменско-Днепровскому округу. В результате атаки повреждена линия электропередачи", - написал Балицкий.
По его словам, без электроснабжения находятся более пяти тысяч абонентов села Водяное.
"Энергетики работают в усиленном режиме, однако работы усложняются опасностью повторных ударов", - подчеркнул губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
 
 
Архив
© 2025 МИА «Россия сегодня»
