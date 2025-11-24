https://ria.ru/20251124/vsu-2057045000.html
ВСУ нанесли 38 ударов по Херсонской области за сутки
Боевики киевского режима за сутки нанесли по левому берегу Днепра Херсонской области 38 артиллерийских ударов, под огонь националистов попали 5 населенных... РИА Новости, 24.11.2025
ВСУ нанесли 38 ударов по левому берегу Днепра Херсонской области за сутки