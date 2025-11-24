https://ria.ru/20251124/vsu-2057033835.html
ВС России уничтожили половину штурмовой группы ВСУ у Алексеевки
ВС России уничтожили половину штурмовой группы ВСУ у Алексеевки - РИА Новости, 24.11.2025
ВС России уничтожили половину штурмовой группы ВСУ у Алексеевки
Половина штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ уничтожена в районе Алексеевки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T06:36:00+03:00
2025-11-24T06:36:00+03:00
2025-11-24T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
алексеевка
сумская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
https://ria.ru/20251124/vsu-2057033727.html
алексеевка
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, алексеевка, сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Алексеевка, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили половину штурмовой группы ВСУ у Алексеевки
ВС России уничтожили половину штурмовой группы 71-й бригады ВСУ у Алексеевки