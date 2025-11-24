Рейтинг@Mail.ru
ВСУ экстренно перебрасывают подкрепления для обороны Волчанска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 24.11.2025 (обновлено: 08:43 24.11.2025)
ВСУ экстренно перебрасывают подкрепления для обороны Волчанска
ВСУ экстренно перебрасывают подкрепления для обороны Волчанска - РИА Новости, 24.11.2025
ВСУ экстренно перебрасывают подкрепления для обороны Волчанска
ВСУ экстренно перебрасывают подкрепления для сохранения позиций в Волчанске в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
валерий герасимов
владимир путин
в мире
волчанск
харьковская область
волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, валерий герасимов, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Владимир Путин
ВСУ экстренно перебрасывают подкрепления для обороны Волчанска

ВСУ экстренно отправляют подкрепления для удержания позиций в Волчанске

Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. ВСУ экстренно перебрасывают подкрепления для сохранения позиций в Волчанске в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ экстренно перебрасывает подкрепления для удержания позиций в Волчанске", — сказал собеседник агентства.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
ВСУ перебросили техперсонал аэродромов под Волчанск
20 ноября, 06:47
Речь идет о передислокации 225-го отдельного штурмового полка и 48-го отдельного разведывательного батальона в район населенного пункта Вильча, добавил он.

Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Его освобождение значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта.

На минувшей неделе начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что бойцы группировки "Центр" освободили более 80 процентов территории Волчанска и успешно продвигаются в юго-восточной части города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовВладимир ПутинВ мире
 
 
