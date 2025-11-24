https://ria.ru/20251124/vsu-2057033608.html
ВСУ экстренно перебрасывают подкрепления для обороны Волчанска
ВСУ экстренно перебрасывают подкрепления для сохранения позиций в Волчанске в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 24.11.2025
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. ВСУ экстренно перебрасывают подкрепления для сохранения позиций в Волчанске в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ экстренно перебрасывает подкрепления для удержания позиций в Волчанске", — сказал собеседник агентства.
Речь идет о передислокации 225-го отдельного штурмового полка и 48-го отдельного разведывательного батальона в район населенного пункта Вильча, добавил он.
Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Его освобождение значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта.
На минувшей неделе начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что бойцы группировки "Центр" освободили более 80 процентов территории Волчанска и успешно продвигаются в юго-восточной части города.