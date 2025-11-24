ВСУ экстренно перебрасывают подкрепления для обороны Волчанска

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. ВСУ экстренно перебрасывают подкрепления для сохранения позиций в Волчанске в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Командование ВСУ экстренно перебрасывает подкрепления для удержания позиций в Волчанске", — сказал собеседник агентства.

Речь идет о передислокации 225-го отдельного штурмового полка и 48-го отдельного разведывательного батальона в район населенного пункта Вильча, добавил он.

Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Его освобождение значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта.