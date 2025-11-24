https://ria.ru/20251124/vsu-2057025974.html
ВСУ угрожали полностью сжечь село Яцковка в ДНР, рассказала беженка
Боевики ВСУ говорили мирным жителям села Яцковка Краснолиманского района ДНР, что полностью сожгут все село, когда будут из него уходить, рассказала РИА Новости РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
