Умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Ковальчук
18:13 24.11.2025
Умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Ковальчук
Умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Ковальчук - РИА Новости, 24.11.2025
Умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Ковальчук
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Ковальчук умер в Великом Новгороде на 99-м году жизни, сообщается на сайте мэрии. РИА Новости, 24.11.2025
великий новгород, германия, винницкая область
Великий Новгород, Германия, Винницкая область, Происшествия
Умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Ковальчук

Ветеран Великой Отечественной Иван Ковальчук умер в Великом Новгороде в 98 лет

© Фото : Администрация Великого НовгородаВетеран Великой Отечественной войны Иван Ковальчук
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Ковальчук - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Администрация Великого Новгорода
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Ковальчук умер в Великом Новгороде на 99-м году жизни, сообщается на сайте мэрии.
"Администрация Великого Новгорода… выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким почётного гражданина Великого Новгорода, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Ивана Максимовича Ковальчука, который ушёл из жизни сегодня, 24 ноября 2025 года, на 99-м году жизни", - говорится в сообщении.
Как сообщает мэрия, Ковальчук родился 5 августа 1927 года в селе Винницкой области Украинской ССР. В годы оккупации во время Великой Отечественной войны юноша прятался в соседнем селе, чтобы не угнали в Германию, а также помогал партизанам. После освобождения территории от фашистских захватчиков, в период с марта по сентябрь 1944 года, в рядах Красной Армии был направлен на военную переподготовку. С сентября 1944 года по сентябрь 1948 года проходил военную службу на Северном флоте в городах Ваенга и Полярный (Баренцево море), где вёл наблюдение за морской обстановкой, в том числе по обнаружению вражеских кораблей и контролю надводной обстановки.
После войны служил командиром взвода связи, начальником поста службы воздушного наблюдения, оповещения и связи на островах Сескар и Гогланд в Финском заливе. С 1953 по 1970 годы проходил военную службу в Эстонской ССР командиром взвода связи, начальником передающего центра. После демобилизации в 1970 году приехал с семьей в Новгород, где до 1991 года работал наладчиком измерительной аппаратуры на производственном объединении "Планета".
Ковальчук имеет звание "Ветеран Вооруженных сил СССР", "Ветеран труда", множество наград, в том числе медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Звание "Почетный гражданин Великого Новгорода" ему было присвоено весной 2025 года в связи с 80-летием Победы.
 
Великий НовгородГерманияВинницкая область
 
 
