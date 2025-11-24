Умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Ковальчук

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Ковальчук умер в Великом Новгороде на 99-м году жизни, сообщается на сайте мэрии.

Ковальчук имеет звание "Ветеран Вооруженных сил СССР", "Ветеран труда", множество наград, в том числе медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Звание "Почетный гражданин Великого Новгорода" ему было присвоено весной 2025 года в связи с 80-летием Победы.