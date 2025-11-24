Умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Ковальчук

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Ковальчук умер в Великом Новгороде на 99-м году жизни, сообщается на сайте мэрии.
"Администрация Великого Новгорода… выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким почётного гражданина Великого Новгорода, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Ивана Максимовича Ковальчука, который ушёл из жизни сегодня, 24 ноября 2025 года, на 99-м году жизни", - говорится в сообщении.
Как сообщает мэрия, Ковальчук родился 5 августа 1927 года в селе Винницкой области Украинской ССР. В годы оккупации во время Великой Отечественной войны юноша прятался в соседнем селе, чтобы не угнали в Германию, а также помогал партизанам. После освобождения территории от фашистских захватчиков, в период с марта по сентябрь 1944 года, в рядах Красной Армии был направлен на военную переподготовку. С сентября 1944 года по сентябрь 1948 года проходил военную службу на Северном флоте в городах Ваенга и Полярный (Баренцево море), где вёл наблюдение за морской обстановкой, в том числе по обнаружению вражеских кораблей и контролю надводной обстановки.
После войны служил командиром взвода связи, начальником поста службы воздушного наблюдения, оповещения и связи на островах Сескар и Гогланд в Финском заливе. С 1953 по 1970 годы проходил военную службу в Эстонской ССР командиром взвода связи, начальником передающего центра. После демобилизации в 1970 году приехал с семьей в Новгород, где до 1991 года работал наладчиком измерительной аппаратуры на производственном объединении "Планета".
Ковальчук имеет звание "Ветеран Вооруженных сил СССР", "Ветеран труда", множество наград, в том числе медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Звание "Почетный гражданин Великого Новгорода" ему было присвоено весной 2025 года в связи с 80-летием Победы.