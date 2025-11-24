Умер ветеран ВОВ, участвовавший в освобождении Вены и Будапешта

САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Лаврентий Рубцов, участвовавший в боях за освобождение Вены и Будапешта, скончался в Саратове на 98-м году жизни, сообщили в Саратовской городской думе.
"Ушел из жизни почетный гражданин муниципального образования "Город Саратов" Лаврентий Дмитриевич Рубцов. Лаврентий Дмитриевич родился 27 ноября 1927 года в Гомеле (Республика Беларусь). В 1944 году был призван в ряды РККА. Прошел путь от Бобруйска до Будапешта. Воевал на 3-м Украинском фронте, в 74-й пехотной ордена Богдана Хмельницкого гвардейской дивизии в разведроте. Участвовал в боях по освобождению Будапешта, озера Балатон, австрийской границы и Вены. В апреле 1945 года был ранен и комиссован", - рассказали в гордуме о боевом пути ветерана.
После войны, в октябре 1945 года, Лаврентий Рубцов вернулся в Саратов, где 53 года проработал на заводе точной электромеханики № 205 имени Н.С. Хрущева (в настоящее время филиал ФГУП "НПЦАП" – "ПО "Корпус"). Ветеран был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", Жукова и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", юбилейными медалями, медалью "Ветеран труда".