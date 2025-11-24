Умер ветеран ВОВ, участвовавший в освобождении Вены и Будапешта

САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Лаврентий Рубцов, участвовавший в боях за освобождение Вены и Будапешта, скончался в Саратове на 98-м году жизни, сообщили в Саратовской городской думе.