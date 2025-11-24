Рейтинг@Mail.ru
Умер ветеран ВОВ, участвовавший в освобождении Вены и Будапешта
14:15 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/vov-2057142946.html
Умер ветеран ВОВ, участвовавший в освобождении Вены и Будапешта
Умер ветеран ВОВ, участвовавший в освобождении Вены и Будапешта - РИА Новости, 24.11.2025
Умер ветеран ВОВ, участвовавший в освобождении Вены и Будапешта
Ветеран Великой Отечественной войны Лаврентий Рубцов, участвовавший в боях за освобождение Вены и Будапешта, скончался в Саратове на 98-м году жизни, сообщили в РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T14:15:00+03:00
2025-11-24T14:15:00+03:00
будапешт, вена, саратов, богдан хмельницкий, ркк "энергия", общество
Будапешт, Вена, Саратов, Богдан Хмельницкий, РКК "Энергия", Общество
Умер ветеран ВОВ, участвовавший в освобождении Вены и Будапешта

Ветеран ВОВ Лаврентий Рубцов умер в Саратове на 98-м году жизни

© Фото : Юлия Видяйкина/ВКонтактеВетеран Великой Отечественной войны Лаврентий Рубцов
Ветеран Великой Отечественной войны Лаврентий Рубцов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Юлия Видяйкина/ВКонтакте
Ветеран Великой Отечественной войны Лаврентий Рубцов. Архивное фото
САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Лаврентий Рубцов, участвовавший в боях за освобождение Вены и Будапешта, скончался в Саратове на 98-м году жизни, сообщили в Саратовской городской думе.
"Ушел из жизни почетный гражданин муниципального образования "Город Саратов" Лаврентий Дмитриевич Рубцов. Лаврентий Дмитриевич родился 27 ноября 1927 года в Гомеле (Республика Беларусь). В 1944 году был призван в ряды РККА. Прошел путь от Бобруйска до Будапешта. Воевал на 3-м Украинском фронте, в 74-й пехотной ордена Богдана Хмельницкого гвардейской дивизии в разведроте. Участвовал в боях по освобождению Будапешта, озера Балатон, австрийской границы и Вены. В апреле 1945 года был ранен и комиссован", - рассказали в гордуме о боевом пути ветерана.
После войны, в октябре 1945 года, Лаврентий Рубцов вернулся в Саратов, где 53 года проработал на заводе точной электромеханики № 205 имени Н.С. Хрущева (в настоящее время филиал ФГУП "НПЦАП" – "ПО "Корпус"). Ветеран был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", Жукова и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", юбилейными медалями, медалью "Ветеран труда".
 
БудапештВенаСаратовБогдан ХмельницкийРКК "Энергия"Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
