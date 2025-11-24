https://ria.ru/20251124/voronezh-2057264193.html
В Воронеже полиция ищет мужчину, стрелявшего по окнам домов
Полиция проводит проверку по факту стрельбы по окнам и ищет правонарушителя, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 24.11.2025
воронежская область
В Воронеже полиция проводит проверку после стрельбы по окнам и ищет нарушителя