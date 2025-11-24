Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже полиция ищет мужчину, стрелявшего по окнам домов - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/voronezh-2057264193.html
В Воронеже полиция ищет мужчину, стрелявшего по окнам домов
В Воронеже полиция ищет мужчину, стрелявшего по окнам домов - РИА Новости, 24.11.2025
В Воронеже полиция ищет мужчину, стрелявшего по окнам домов
Полиция проводит проверку по факту стрельбы по окнам и ищет правонарушителя, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T21:37:00+03:00
2025-11-24T21:37:00+03:00
происшествия
воронежская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20250304/orsk-2002986450.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронежская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Воронежская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Воронеже полиция ищет мужчину, стрелявшего по окнам домов

В Воронеже полиция проводит проверку после стрельбы по окнам и ищет нарушителя

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 24 ноя - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту стрельбы по окнам и ищет правонарушителя, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В местном Telegram-канале появилось сообщение о том, что неизвестный обстрелял окна домов на улице Южно-Моравская. Жители дома №24 сообщили, что повреждены стеклопакеты в нескольких квартирах.
«
"Сообщение в полицию поступило о повреждении стеклопакета, проводится проверка, организованы розыскные мероприятия, направленные на установление правонарушителя", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Воронежской области.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Орске выстрелили в женщину при входе в подъезд
4 марта, 15:21
 
ПроисшествияВоронежская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала