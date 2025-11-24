Воробьев: инклюзивность – это не периферия, а центр внимания Подмосковья

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Инклюзивность – это не периферия для Подмосковья, а центр внимания, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на пленарной сессии "Открыто для всех" Всероссийского инклюзивного форума.

В мероприятии приняли участие статс-секретарь – замминистра обороны РФ, председатель Госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анна Цивилева, гендиректор АСИ Светлана Чупшева, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и другие спикеры.

Воробьев поделился инклюзивными практиками, которые реализуются в Подмосковье.

"Для Московской области все, что связано с инклюзивностью — это не периферия, а центр нашего внимания. И подтверждение тому – значительные средства в региональном бюджете и различные мероприятия, которые направлены на заботу о тех, кто в ней нуждается. Мы стараемся сделать так, чтобы наши детские центры, фонд "Защитники Отечества" были доступны, чтобы те, кому нужна помощь, ее получали. Очень важно сделать большинство услуг проактивными, когда ты, не выходя из дома, можешь получить выплату или пособие, любую другую региональную или федеральную услугу, записаться на занятия спортом", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба правительства Московской области.

Он подчеркнул, что каждый год свыше 70 тысяч будущих мам в регионе могут получить необходимые исследования по скринингу во время беременности, что позволяет сохранить здоровье новорожденных и снизить возможность инвалидности в будущем. Для этого в регионе работают перинатальные центры, оборудование и врачи.

"Наша задача – и дальше очень внимательно за этим следить. Больше года назад мы открыли в Красногорске детский центр имени Л.М. Рошаля. И уже сегодня видим снижение детской смертности. Поэтому мы гордимся теми врачами, той инфраструктурой, которая дает такой результат", – добавил губернатор.

На данный момент в Подмосковье в соответствии с задачами нацпроекта "Семья" работает шесть перинатальных центров (в Ленинском округе, Щелкове, Коломне, Наро-Фоминске, Балашихе и Люберцах), куда приезжают рожать не только будущие мамы из Подмосковья, но и порядка 20 тысяч из других регионов. Также в соответствии с задачами нацпроекта работает клинический институт акушерства и гинекологии, где работают с самими сложными случаями и выхаживают детей с экстремально низкой массой тела - от 500 граммов (ежегодно 92% из 300 таких детей удается сохранить здоровье).

Кроме того, маленьким пациентам в регионе помогают во флагманских медцентрах: ДНКЦ имени Л.М. Рошаля, куда направляют "сложных деток" (помощь там получили уже около 250 тысяч ребят из 88 регионов), а также НИКИ детства, который работает с редкими наследственными заболеваниями: СМА, муковисцидоз и многими другими (в институте помогли 114 тысячам детей). Кроме того, с 2023 года в Подольске работает детский реабилитационный центр "Кораблик" (уже 12 тысяч маленьких пациентов со всей страны прошли там реабилитацию).

В Подмосковье для людей с инвалидностью действует 16 региональных мер поддержки – все они доступны в электронном виде. Как только ребенку или взрослому устанавливают инвалидность, сведения из общего реестра поступают в соцзащиту региона. Сотрудники обзванивают каждую семью, предлагают конкретные меры поддержки, помогают оформить их. Кроме того, когда ребенку ставят серьезный диагноз, еще до оформления инвалидности, информация в цифровом виде также поступает в социальную защиту.

"Еще одна очень важная тема – сопровождение и обучение наших деток. Зачастую мамы тратят все свое время, вкладывают душу, чтобы не допустить отставания в развитии ребенка. Для этого у нас работает 110 социальных реабилитационных центров, а также 56 коррекционных учреждений, где применяют различные методики, которые позволяют развиваться ребенку с самыми различными заболеваниями", – отметил Воробьев.

На данный момент в подмосковных школах обучаются 25 тысяч ребят с особыми потребностями, в том числе 10 тысяч детей-инвалидов. Кроме того, в регионе работает 56 коррекционных учреждений (школы и центры), где находятся дети, которым требуется особый режим и компетенции педагогов. Понять, где именно особенному ребенку будет комфортнее, помогает специальная комиссия, для удобства пройти ее можно в дистанционном формате.

Особое внимание в регионе уделяется заботе о бойцах СВО, которые вернулись с передовой с тяжелыми ранениями, инвалидностью. В Подмосковье выстроена система реабилитации на базе трех центров: "Ясенки" в Подольске, центр постинтернатного сопровождения слепоглухих имени Мещерякова в Сергиевом Посаде и "Протэкс-центр" в Коломне, где в общей сложности помощь получили почти 2 тысячи человек. Так, в "Ясенках" прошел реабилитацию 551 участник СВО, в центре имени Мещерякова герои проходят адаптацию после утраты зрения или слуха и обучаются профессиям (поддержку там получили 230 бойцов из 61 региона). В "Протэкс-центре" в Коломне осуществляется полный цикл протезирования, где делают протезы и устанавливают их. Лечение там прошли уже порядка 1 тысячи участников СВО.

Также совместно с Госфондом "Защитники Отечества" в регионе реализуется программа поддержки для участников СВО на колясках и протезах в части адаптации жилья ("умный дом", доступная кухня, ванная, удобные дверные проемы, отсутствие порогов и так далее). Уже адаптировали 62 квартиры, еще 154 – в работе. Кроме того, действует дополнительная выплата на ремонт таких квартир в размере 200 тысяч рублей.

"Что касается реабилитации бойцов, то мы выстроили систему на базе трех наших центров. Например, в центр имени Мещерякова могут приехать те, кто не видит и не слышит по разным причинам – кто-то от рождения, а кто-то вследствие серьезных ранений. Там им оказывают всю необходимую помощь. И приятно, что наши герои, пройдя реабилитацию, могут заниматься адаптивным спортом, находят работу, планируют свое будущее. Кроме того, сегодня многие ребята после ранений нуждаются в протезах. Мы делаем все, чтобы предоставить им максимально удобные, функциональные протезы. То есть наша задача – оказывать максимальную поддержку", – добавил губернатор.

Кроме того, в регионе ведется работа в части развития доступной среды. На портале "Решаем проблемы вместе" есть удобный маршрутизатор, чтобы человек с инвалидностью сразу мог отметить проблему на карте – где нужен пандус у подъезда, съезд с тротуара или поручни на лестнице. Запрос с портала сразу поступает в муниципалитет или профильное ведомство, которые отвечают и отчитываются за решение проблемы.

Безбарьерная среда создается и в подмосковных парках, которых в регионе более 200 – безбарьерные дорожки, доступные детские площадки, санитарные зоны и многое другое.