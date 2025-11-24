Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: инклюзивность – это не периферия, а центр внимания Подмосковья - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:21 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/vorobev-2057228134.html
Воробьев: инклюзивность – это не периферия, а центр внимания Подмосковья
Воробьев: инклюзивность – это не периферия, а центр внимания Подмосковья - РИА Новости, 24.11.2025
Воробьев: инклюзивность – это не периферия, а центр внимания Подмосковья
Инклюзивность – это не периферия для Подмосковья, а центр внимания, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на пленарной сессии "Открыто для всех" РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T18:21:00+03:00
2025-11-24T18:21:00+03:00
новости подмосковья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057227567_0:87:3072:1814_1920x0_80_0_0_21c2c46b1e06b1da0d5727f889cb3b3f.jpg
https://ria.ru/20251124/khimki-2057192484.html
https://ria.ru/20251124/yagody-2057123449.html
https://ria.ru/20251124/smertnost-2057108169.html
https://ria.ru/20251124/monitoring-2057104768.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057227567_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c858ef748b3a02d8cf1a698a94add491.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости Подмосковья
Воробьев: инклюзивность – это не периферия, а центр внимания Подмосковья

Воробьев представил инклюзивные практики Подмосковья на Всероссийском форуме

© Фото предоставлено правительством Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото предоставлено правительством Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Инклюзивность – это не периферия для Подмосковья, а центр внимания, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на пленарной сессии "Открыто для всех" Всероссийского инклюзивного форума.
В мероприятии приняли участие статс-секретарь – замминистра обороны РФ, председатель Госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анна Цивилева, гендиректор АСИ Светлана Чупшева, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и другие спикеры.
Участники Героев Подмосковья изучили работу городских служб Химок - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Участники "Героев Подмосковья" ознакомились с работой городских служб Химок
Вчера, 16:42
Воробьев поделился инклюзивными практиками, которые реализуются в Подмосковье.
"Для Московской области все, что связано с инклюзивностью — это не периферия, а центр нашего внимания. И подтверждение тому – значительные средства в региональном бюджете и различные мероприятия, которые направлены на заботу о тех, кто в ней нуждается. Мы стараемся сделать так, чтобы наши детские центры, фонд "Защитники Отечества" были доступны, чтобы те, кому нужна помощь, ее получали. Очень важно сделать большинство услуг проактивными, когда ты, не выходя из дома, можешь получить выплату или пособие, любую другую региональную или федеральную услугу, записаться на занятия спортом", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба правительства Московской области.
Он подчеркнул, что каждый год свыше 70 тысяч будущих мам в регионе могут получить необходимые исследования по скринингу во время беременности, что позволяет сохранить здоровье новорожденных и снизить возможность инвалидности в будущем. Для этого в регионе работают перинатальные центры, оборудование и врачи.
"Наша задача – и дальше очень внимательно за этим следить. Больше года назад мы открыли в Красногорске детский центр имени Л.М. Рошаля. И уже сегодня видим снижение детской смертности. Поэтому мы гордимся теми врачами, той инфраструктурой, которая дает такой результат", – добавил губернатор.
На данный момент в Подмосковье в соответствии с задачами нацпроекта "Семья" работает шесть перинатальных центров (в Ленинском округе, Щелкове, Коломне, Наро-Фоминске, Балашихе и Люберцах), куда приезжают рожать не только будущие мамы из Подмосковья, но и порядка 20 тысяч из других регионов. Также в соответствии с задачами нацпроекта работает клинический институт акушерства и гинекологии, где работают с самими сложными случаями и выхаживают детей с экстремально низкой массой тела - от 500 граммов (ежегодно 92% из 300 таких детей удается сохранить здоровье).
Замороженные ягоды - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Производство замороженных фруктов и ягод в Подмосковье выросло на 17%
Вчера, 13:09
Кроме того, маленьким пациентам в регионе помогают во флагманских медцентрах: ДНКЦ имени Л.М. Рошаля, куда направляют "сложных деток" (помощь там получили уже около 250 тысяч ребят из 88 регионов), а также НИКИ детства, который работает с редкими наследственными заболеваниями: СМА, муковисцидоз и многими другими (в институте помогли 114 тысячам детей). Кроме того, с 2023 года в Подольске работает детский реабилитационный центр "Кораблик" (уже 12 тысяч маленьких пациентов со всей страны прошли там реабилитацию).
В Подмосковье для людей с инвалидностью действует 16 региональных мер поддержки – все они доступны в электронном виде. Как только ребенку или взрослому устанавливают инвалидность, сведения из общего реестра поступают в соцзащиту региона. Сотрудники обзванивают каждую семью, предлагают конкретные меры поддержки, помогают оформить их. Кроме того, когда ребенку ставят серьезный диагноз, еще до оформления инвалидности, информация в цифровом виде также поступает в социальную защиту.
"Еще одна очень важная тема – сопровождение и обучение наших деток. Зачастую мамы тратят все свое время, вкладывают душу, чтобы не допустить отставания в развитии ребенка. Для этого у нас работает 110 социальных реабилитационных центров, а также 56 коррекционных учреждений, где применяют различные методики, которые позволяют развиваться ребенку с самыми различными заболеваниями", – отметил Воробьев.
На данный момент в подмосковных школах обучаются 25 тысяч ребят с особыми потребностями, в том числе 10 тысяч детей-инвалидов. Кроме того, в регионе работает 56 коррекционных учреждений (школы и центры), где находятся дети, которым требуется особый режим и компетенции педагогов. Понять, где именно особенному ребенку будет комфортнее, помогает специальная комиссия, для удобства пройти ее можно в дистанционном формате.
Особое внимание в регионе уделяется заботе о бойцах СВО, которые вернулись с передовой с тяжелыми ранениями, инвалидностью. В Подмосковье выстроена система реабилитации на базе трех центров: "Ясенки" в Подольске, центр постинтернатного сопровождения слепоглухих имени Мещерякова в Сергиевом Посаде и "Протэкс-центр" в Коломне, где в общей сложности помощь получили почти 2 тысячи человек. Так, в "Ясенках" прошел реабилитацию 551 участник СВО, в центре имени Мещерякова герои проходят адаптацию после утраты зрения или слуха и обучаются профессиям (поддержку там получили 230 бойцов из 61 региона). В "Протэкс-центре" в Коломне осуществляется полный цикл протезирования, где делают протезы и устанавливают их. Лечение там прошли уже порядка 1 тысячи участников СВО.
Также совместно с Госфондом "Защитники Отечества" в регионе реализуется программа поддержки для участников СВО на колясках и протезах в части адаптации жилья ("умный дом", доступная кухня, ванная, удобные дверные проемы, отсутствие порогов и так далее). Уже адаптировали 62 квартиры, еще 154 – в работе. Кроме того, действует дополнительная выплата на ремонт таких квартир в размере 200 тысяч рублей.
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Младенческая смертность в Подмосковье сократилась почти втрое
Вчера, 12:34
"Что касается реабилитации бойцов, то мы выстроили систему на базе трех наших центров. Например, в центр имени Мещерякова могут приехать те, кто не видит и не слышит по разным причинам – кто-то от рождения, а кто-то вследствие серьезных ранений. Там им оказывают всю необходимую помощь. И приятно, что наши герои, пройдя реабилитацию, могут заниматься адаптивным спортом, находят работу, планируют свое будущее. Кроме того, сегодня многие ребята после ранений нуждаются в протезах. Мы делаем все, чтобы предоставить им максимально удобные, функциональные протезы. То есть наша задача – оказывать максимальную поддержку", – добавил губернатор.
Кроме того, в регионе ведется работа в части развития доступной среды. На портале "Решаем проблемы вместе" есть удобный маршрутизатор, чтобы человек с инвалидностью сразу мог отметить проблему на карте – где нужен пандус у подъезда, съезд с тротуара или поручни на лестнице. Запрос с портала сразу поступает в муниципалитет или профильное ведомство, которые отвечают и отчитываются за решение проблемы.
Безбарьерная среда создается и в подмосковных парках, которых в регионе более 200 – безбарьерные дорожки, доступные детские площадки, санитарные зоны и многое другое.
В регионе также развивается адаптивный спорт. В спортшколах Подмосковья работают 33 отделения, где занимаются люди с инвалидностью, в том числе дети. Самые популярные направления – плавание, легкая атлетика, бадминтон, конный спорт и настольный теннис. В прошлом году была создана команда по следж-хоккею "Гвардия", в состав которой вошли участники специальной военной операции, отмеченные важными государственными наградами. Кроме того, при поддержке регионального отделения фонда "Защитники Отечества" в области собрали команду героев СВО, которые участвуют и побеждают во всероссийских соревнованиях по самым разным видам
Уличные фонари - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Еще более 80 тысяч фонарей подключили к "умному" мониторингу в Подмосковье
Вчера, 12:28
 
Новости Подмосковья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала