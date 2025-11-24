Володин выразил соболезнования в связи с наводнением во Вьетнаме

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования председателю Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ману в связи с трагическими последствиями масштабного наводнения в центральной части страны, сообщается на сайте Госдумы.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования председателю Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ману в связи с трагическими последствиями масштабного наводнения в центральной части страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель Госдумы попросил передать слова поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
Число погибших в центральном Вьетнаме в результате наводнений, паводков и оползней, происходящих после затяжных ливней, увеличилось до 90 человек, сообщил в воскресенье вьетнамский государственный новостной портал VietnamNews.
Ранее генконсульство РФ в Хошимине сообщило РИА Новости, что в зоне бедствия в провинции Кханьхоа и ряде районов ее столицы, курортного города Нячанг, находятся около 70 россиян. По информации на вечер пятницы, никто из них не пострадал. Застрявшие в экскурсионном автобусе на затопленном мосту в провинции Даклак в ночь на 19 ноября 20 россиян были эвакуированы вьетнамскими спасателями на сухую дорогу утром 20 ноября, а 21 ноября прибыли в Нячанг и находятся в безопасности.