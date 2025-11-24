Украинские беспилотники за сутки атаковали 15 округов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 15 округов Белгородской области 100 беспилотниками, из них 68 были сбиты и подавлены над регионом, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 43 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено семь боеприпасов. Пострадал один мирный житель. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, семи частных домовладениях, двух социальных объектах, двух предприятиях, сельхозпредприятии, оборудовании организации, складе коммерческого предприятия и 18 транспортных средствах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Безлюдовка, Белянка, Графовка, Маломихайловка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка атакованы 18 беспилотниками, 11 из которых подавлены и сбиты. В селе Муром в результате атаки дрона на движущийся автомобиль ранена женщина. Пострадавшая продолжает лечение в стационаре городской больницы №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по Белгородскому и Борисовскому округам совершены атаки 18 беспилотников, девять из которых сбиты и подавлены, Валуйский и Волоконовский округа атакованы 18 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены. По данным главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено семь боеприпасов и произведены атаки 14 беспилотников, четыре из которых подавлены, над Вейделевским, Губкинским, Корочанским, Красногвардейским, Новооскольским, Прохоровским, Чернянским и Яковлевским округами сбиты 32 беспилотника.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.