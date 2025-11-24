Владельцам животных указали на важность соблюдения рекомендаций ветеринаров

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Суд отклонил иск владельца умершей после операции кошки к ветеринару, указав на обязанность соблюдать рекомендации после процедур, сказано в материалах кассационного суда, с которым ознакомилось РИА Новости.

Ветеринар провел операцию по стерилизации кошке породы каракет, после животное умерло. Владелец кошки, полагая, что животное погибло из-за некачественной операции, обратился в суд. Он требовал компенсации ее стоимости — 550 тысяч рублей, расходов на операцию, возмещения морального вреда и штрафа.

Однако экспертиза установила, что операция была проведена в соответствии с технологией, а причиной смерти стало кровотечение из-за активного поведения кошки в реабилитационный период.

"Послеоперационная попона доставляла животному дискомфорт и кошке удалось задними лапами сорвать заднюю часть бандажа в области живота", - отмечается в данных суда.

Суд указал, что истцу были даны рекомендации по послеоперационному уходу за животным, в частности, "учитывая нервозность кошек при ношении попон после операций, а также характер кошек породы каракет (исходный вид - каракал, представитель дикой фауны), рекомендовано не оставлять животное без присмотра и ограничивать перемещение в первые сутки после операции".

Таким образом, решил суд, гибель животного напрямую связана с нарушением рекомендаций ветеринара.