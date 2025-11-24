Рейтинг@Mail.ru
Финансист предупредила об опасной миграции на рынке вкладов
03:18 24.11.2025
Финансист предупредила об опасной миграции на рынке вкладов
Финансист предупредила об опасной миграции на рынке вкладов
Финансист предупредила об опасной миграции на рынке вкладов
Попытки постоянно перекладывать деньги из одного банка в другой в поисках более выгодных условий не всегда оправданы, рассказала агентству "Прайм" доцент...
2025-11-24T03:18:00+03:00
2025-11-24T03:18:00+03:00
экономика
вклады
https://ria.ru/20251123/vklady-2056868353.html
экономика, вклады
Экономика, Вклады
Финансист предупредила об опасной миграции на рынке вкладов

Финансист Горбунова: перевод денег с одного вклада на другой не всегда выгоден

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудники банка
Сотрудники банка - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудники банка. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Попытки постоянно перекладывать деньги из одного банка в другой в поисках более выгодных условий не всегда оправданы, рассказала агентству “Прайм” доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.
По данным Банка России, осенью вкладчики забирали деньги со вкладов в ряде крупных банков, чтобы перенести их в другие.
“Однако досрочное закрытие вклада приведет к потере уже накопленных процентов”, — предупреждает Горбунова.
В этом случае банк пересчитывает их по ставке вклада до востребования, которая обычно составляет 0,01%. Если проценты уже сняли, их вычитают из итоговой суммы. Таким образом, вкладчик теряет уже полученный доход, а итоговая доходность даже с учетом нового вклада с повышенной ставкой оказывается ниже, заключила она.
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Аналитик дала совет об открытии долгосрочных вкладов в декабре
Версия 2023.1 Beta
