Финансист предупредила об опасной миграции на рынке вкладов

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Попытки постоянно перекладывать деньги из одного банка в другой в поисках более выгодных условий не всегда оправданы, рассказала агентству “Прайм”
доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.
По данным Банка России, осенью вкладчики забирали деньги со вкладов в ряде крупных банков, чтобы перенести их в другие.
«
“Однако досрочное закрытие вклада приведет к потере уже накопленных процентов”, — предупреждает Горбунова.
В этом случае банк пересчитывает их по ставке вклада до востребования, которая обычно составляет 0,01%. Если проценты уже сняли, их вычитают из итоговой суммы. Таким образом, вкладчик теряет уже полученный доход, а итоговая доходность даже с учетом нового вклада с повышенной ставкой оказывается ниже, заключила она.