Финансист предупредила об опасной миграции на рынке вкладов

По данным Банка России, осенью вкладчики забирали деньги со вкладов в ряде крупных банков, чтобы перенести их в другие.

В этом случае банк пересчитывает их по ставке вклада до востребования, которая обычно составляет 0,01%. Если проценты уже сняли, их вычитают из итоговой суммы. Таким образом, вкладчик теряет уже полученный доход, а итоговая доходность даже с учетом нового вклада с повышенной ставкой оказывается ниже, заключила она.