ВККС разрешила возбудить дело против адыгейского судьи Воитлева - РИА Новости, 24.11.2025
13:00 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/vkks-2057120930.html
ВККС разрешила возбудить дело против адыгейского судьи Воитлева
ВККС разрешила возбудить дело против адыгейского судьи Воитлева - РИА Новости, 24.11.2025
ВККС разрешила возбудить дело против адыгейского судьи Воитлева
Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить против адыгейского судьи Адама Воитлева дело о взяточничестве на 2,5 миллиона рублей,... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T13:00:00+03:00
2025-11-24T13:00:00+03:00
россия
1920
1920
true
происшествия, россия, александр бастрыкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
ВККС разрешила возбудить дело против адыгейского судьи Воитлева

ВККС разрешила возбудить против адыгейского судьи Воитлева дело о взятках

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить против адыгейского судьи Адама Воитлева дело о взяточничестве на 2,5 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости.
С соответствующей просьбой к ВККС обратился председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Бастрыкин попросил разрешить возбудить дела против шести судей
19 ноября, 18:56
По данным следствия, Воитлев получил от одного из подсудимых 2 миллиона 300 тысяч рублей, за что убедил другого судью своего суда вернуть его дело прокурору и снять арест с его имущества. Это решение отменила апелляция, тогда он получил еще 200 тысяч рублей. Однако дело в итоге было рассмотрено, взяткодатель получил обвинительный приговор, после чего пожаловался на судью в ФСБ.
Сам Воитлев на заседание не пришел - перестал отвечать на звонки квалифколлегии. У него был адвокат, но доверенности на выступление в ВККС ему не выдали.
Как пояснил представитель СК, судья пришел на допрос, но отказался отвечать на вопросы, сославшись на 51 статью Конституции.
Следователь также заявил, что Воитлев прислал ему сообщение, где признал вину в получении 2 миллионов рублей.
Всего на этой неделе ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дел против шести действующих или пребывающих в отставке судей.
Алан Марзаев в суде - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии получил 13 лет за взятку
21 ноября, 08:58
 
