ВККС разрешила возбудить дело против адыгейского судьи Воитлева

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить против адыгейского судьи Адама Воитлева дело о взяточничестве на 2,5 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости.

Александр Бастрыкин. С соответствующей просьбой к ВККС обратился председатель Следственного комитета РФ

По данным следствия, Воитлев получил от одного из подсудимых 2 миллиона 300 тысяч рублей, за что убедил другого судью своего суда вернуть его дело прокурору и снять арест с его имущества. Это решение отменила апелляция, тогда он получил еще 200 тысяч рублей. Однако дело в итоге было рассмотрено, взяткодатель получил обвинительный приговор, после чего пожаловался на судью в ФСБ

Сам Воитлев на заседание не пришел - перестал отвечать на звонки квалифколлегии. У него был адвокат, но доверенности на выступление в ВККС ему не выдали.

Как пояснил представитель СК , судья пришел на допрос, но отказался отвечать на вопросы, сославшись на 51 статью Конституции.

Следователь также заявил, что Воитлев прислал ему сообщение, где признал вину в получении 2 миллионов рублей.