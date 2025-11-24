ВККС разрешила возбудить дело против адыгейского судьи Воитлева

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить против адыгейского судьи Адама Воитлева дело о взяточничестве на 2,5 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости.
С соответствующей просьбой к ВККС обратился председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
По данным следствия, Воитлев получил от одного из подсудимых 2 миллиона 300 тысяч рублей, за что убедил другого судью своего суда вернуть его дело прокурору и снять арест с его имущества. Это решение отменила апелляция, тогда он получил еще 200 тысяч рублей. Однако дело в итоге было рассмотрено, взяткодатель получил обвинительный приговор, после чего пожаловался на судью в ФСБ.
Сам Воитлев на заседание не пришел - перестал отвечать на звонки квалифколлегии. У него был адвокат, но доверенности на выступление в ВККС ему не выдали.
Как пояснил представитель СК, судья пришел на допрос, но отказался отвечать на вопросы, сославшись на 51 статью Конституции.
Следователь также заявил, что Воитлев прислал ему сообщение, где признал вину в получении 2 миллионов рублей.
Всего на этой неделе ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дел против шести действующих или пребывающих в отставке судей.